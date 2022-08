Un mémo de Bank of America révélé : "Nous espérons" que les conditions des travailleurs étatsuniens vont empirer (The Intercept)

Un mémo de Bank of America révélé : "Nous espérons" que les conditions des travailleurs étatsuniens vont empirer. Article originel : Bank of America Memo, Revealed: “We Hope” Conditions for American Workers Will Get Worse Par Ken Klippenstein, Jon Schwarz The Intercept

Le mémo, un "examen de mi-année" du 17 juin, a été rédigé par Ethan Harris, le responsable de la recherche économique mondiale pour la branche de banque d'investissement de la société, Bank of America Securities. Son aspiration spécifique : "D'ici la fin de l'année prochaine, nous espérons que le rapport entre le nombre d'offres d'emploi et le nombre de chômeurs sera redescendu aux niveaux plus normaux du dernier cycle économique."

Un cadre de la Bank of America a déclaré que "nous espérons" que les travailleurs étatsuniens perdront de leur influence sur le marché du travail dans un récent mémo privé obtenu par The Intercept. Faisant des prédictions pour les clients sur l'économie étatsunienne au cours des prochaines années, le mémo a également noté que les changements dans le pourcentage d'Etatsuniens à la recherche d'un emploi "devraient contribuer à faire augmenter le taux de chômage."

Ce que le mémo appelle "le rapport entre les offres d'emploi et les chômeurs" est généralement calculé dans l'autre sens - c'est-à-dire le rapport entre les chômeurs et les offres d'emploi. Le ratio le plus largement utilisé offre une mesure de l'équilibre du pouvoir entre les travailleurs et les employeurs. Plus ce chiffre est bas, plus les chômeurs ont d'options lorsqu'ils cherchent du travail et plus les personnes employées ont la possibilité de passer à des emplois mieux rémunérés et offrant de meilleures conditions. Selon le Bureau of Labor Statistics, ce ratio était de 0,5 au mois de mai, ce qui signifie qu'il y avait alors deux offres d'emploi par chômeur.

En 2009 - aux pires moments de la calamité économique qui a suivi l'effondrement de la bulle immobilière à la fin de l'administration de George W. Bush - le ratio a grimpé jusqu'à 6,5, de sorte qu'il y avait plus de six chômeurs pour chaque emploi ouvert. Il a ensuite lentement diminué au cours de la décennie suivante, pour atteindre 0,8 en février 2020, avant le début des confinements de la Covid-19.

Ce récent et inhabituel moment d'influence des travailleurs a rendu Bank of America très anxieuse. Le mémo exprime sa détresse face à "un marché du travail plus tendu que jamais", affirmant que "les pressions salariales vont être difficiles à inverser". Bien qu'il y ait pu y avoir quelques augmentations ponctuelles dans certaines poches du marché du travail, la pression à la hausse s'étend à pratiquement tous les secteurs, revenus et niveaux de compétences."



Ce mémo rappelle un précédent mémo de Bank of America datant de 2021, qui mettait en garde contre "une très forte dynamique sur le marché du travail, suggérant que l'économie ne se contenterait pas d'atteindre le plein emploi, mais le dépasserait largement". Avance rapide jusqu'à aujourd'hui, et ces tendances ont été pires que prévu".

Le mémo démontre étrangement que l'économiste Adam Smith avait raison lorsqu'il a décrit la politique de l'inflation dans son célèbre ouvrage de 1776, "La richesse des nations".

"Des profits élevés tendent beaucoup plus à augmenter le prix du travail que des salaires élevés", soutenait Smith. "Nos marchands et maîtres-fabricants se plaignent beaucoup des effets néfastes des hauts salaires sur l'augmentation des prix. ... Ils ne disent rien au sujet des mauvais effets des profits élevés. Ils sont silencieux en ce qui concerne les effets pernicieux de leurs propres gains. Ils ne se plaignent que de ceux des autres".

Ainsi, exactement comme Smith l'aurait prédit, Bank of America se plaint bruyamment des mauvais effets des salaires élevés sur la hausse des prix, mais semble rester silencieuse sur les effets pernicieux des profits élevés.

Ceci est particulièrement remarquable étant donné le rôle que les bénéfices des entreprises ont joué dans la récente augmentation de l'inflation. Les bénéfices des entreprises après impôt représentaient 8,1 % de l'économie au début de 2020, mais ils ont depuis grimpé en flèche pour atteindre 11,8 % du PIB. Dans une économie de la taille des États-Unis, cela équivaut à une augmentation de plus de 700 milliards de dollars de bénéfices par an. Ces bénéfices plus élevés des entreprises sont à l'origine de plus de 50 % des récentes augmentations de prix.

Au lieu de cela, le mémo se concentre sur la perspective séduisante d'une augmentation des taux d'intérêt par la Réserve fédérale, qui ralentirait l'économie et ferait rentrer les travailleurs dans le rang.

La perspective des travailleurs étatsuniens serait, en général, exactement le contraire. Pour la plupart d'entre nous, il est fantastique d'avoir beaucoup d'emplois disponibles, avec des employeurs qui se font concurrence. Un marché du travail serré est merveilleux. Les pressions salariales sont excellentes. De ce point de vue, la question clé à l'heure actuelle serait de savoir comment réduire l'inflation tout en maintenant l'emploi et le pouvoir des travailleurs à un niveau élevé. Une telle approche impliquerait des efforts considérables pour atténuer les problèmes de la chaîne d'approvisionnement et réduire le pouvoir de fixation des prix des grandes entreprises.

Le plus intéressant est que dans l'enthousiasme de Bank of America pour une attaque de la Fed contre les travailleurs, elle se trompe sur les faits de base : Les pressions salariales se sont avérées ne pas être, comme le prétend son mémo, "difficiles à inverser".

"Si vous voyiez une accélération continue de la croissance des salaires, ce serait un problème", a déclaré par courriel à The Intercept Dean Baker, économiste principal au Center for Economic and Policy Research, un groupe de réflexion libéral de Washington. "Cela signifierait presque certainement une spirale salaire-prix avec une inflation toujours plus élevée. Cependant, la croissance des salaires [nominaux] a fortement ralenti, passant d'un taux annuel d'environ 6 % à un peu plus de 4 % ces derniers mois. ... Donc, [Bank of America veut] que la Fed augmente les taux (et le chômage) pour s'attaquer à un problème (l'accélération de la croissance des salaires) qui n'existe pas dans le monde."

Le mémo nous dit donc ce que nous soupçonnions depuis le début : Les acteurs économiques les plus puissants des États-Unis - des entités comme Bank of America et ses clients - n'aiment pas que les travailleurs aient du pouvoir. Mais c'est agréable de l'avoir dans leurs propres mots. Harris, l'auteur, n'était pas disponible pour un commentaire.