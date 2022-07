Une collaboratrice de Donald Trump affirme que le virus de la Covid "est sorti de sa boîte prêt à infecter" et que des scientifiques travaillaient sur le virus dans un laboratoire chinois (Daily Mail)

Une collaboratrice de Donald Trump affirme que le virus de la Covid "est sorti de sa boîte prêt à infecter" et que des scientifiques travaillaient sur le virus dans un laboratoire chinois.

Article originel : Trump aide claims Covid 'came out of the box ready to infect' - claiming virus was being worked on by scientists in a Chinese lab

Par Ethan Ennals

Daily Mail, 17.07.22