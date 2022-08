1 200 scientifiques et professionnels déclarent : "Il n'y a pas d'urgence climatique" (Daily Sceptic)

1 200 scientifiques et professionnels déclarent : "Il n'y a pas d'urgence climatique" Article originel : 1,200 Scientists and Professionals Declare: “There is No Climate Emergency” Par Chris Morrison* Daily Sceptic, 21.08.22

La fiction politique selon laquelle l'homme serait à l'origine de la plupart des changements climatiques, voire de tous, et l'affirmation selon laquelle la science qui sous-tend cette notion est "établie", ont reçu un coup dur avec la publication d'une "Déclaration mondiale sur le climat (DMCC)" signée par plus de 1 100 scientifiques et professionnels. Il n'y a pas d'urgence climatique, affirment les auteurs, issus du monde entier et dirigés par le professeur Ivar Giaever, lauréat norvégien du prix Nobel de physique. La science du climat aurait dégénéré en une discussion fondée sur des croyances, et non sur une science saine et autocritique.



L'ampleur de l'opposition à la science climatique moderne "établie" est remarquable, étant donné qu'il est difficile dans le monde universitaire d'obtenir des subventions pour toute recherche climatique qui s'écarte de l'orthodoxie politique. (Une liste complète des signataires est disponible ici.) Un autre auteur principal de la déclaration, le professeur Richard Lindzen, a qualifié d'"absurde" le récit actuel sur le climat, mais a reconnu que des billions de dollars et la propagande incessante d'universitaires dépendants des subventions et de journalistes guidés par leur agenda disent actuellement qu'il n'est pas absurde.

La CMB s'en prend particulièrement aux modèles climatiques. Croire aux résultats d'un modèle climatique, c'est croire ce que les concepteurs du modèle y ont mis. Les modèles climatiques sont aujourd'hui au cœur du débat sur le climat et les scientifiques y voient un problème. "Nous devons nous libérer de la croyance naïve en des modèles climatiques immatures", déclare la CMB. "À l'avenir, la recherche climatique doit accorder une place nettement plus importante à la science empirique."

Depuis qu'il est sorti du "petit âge glaciaire" vers 1850, le monde s'est réchauffé nettement moins que ce que prévoit le GIEC sur la base des influences humaines modélisées. "L'écart entre le monde réel et le monde modélisé nous indique que nous sommes loin de comprendre le changement climatique", note la CMB.



La déclaration est un événement d'une importance considérable, même s'il sera ignoré par les médias grand public. Mais ce n'est pas la première fois que d'éminents scientifiques demandent un plus grand réalisme dans la science du climat. En Italie, le découvreur de l'antimatière nucléaire, le professeur émérite Antonino Zichichi, a récemment pris la tête de 48 professeurs de sciences locaux pour déclarer que la responsabilité humaine dans le changement climatique est "injustement exagérée et que les prévisions catastrophiques ne sont pas réalistes". Selon leur point de vue scientifique, "la variation naturelle explique une partie substantielle du réchauffement climatique observé depuis 1850". Le professeur Zichichi a signé la CMB.

La déclaration note que le climat de la Terre a varié depuis que la planète existe, avec des périodes froides et chaudes naturelles. "Il n'est pas surprenant que nous connaissions une période de réchauffement", poursuit-elle. Les modèles climatiques présentent de nombreuses lacunes, selon le rapport, "et ne sont pas du tout plausibles en tant qu'outils de politique mondiale". Ils gonflent l'effet des gaz à effet de serre, comme le dioxyde de carbone, mais ignorent tout effet bénéfique. "Le CO2 n'est pas un polluant", précise le rapport. "Il est essentiel à toute vie sur Terre. La photosynthèse est une bénédiction. Plus de CO2 est bénéfique pour la nature, en rendant la Terre plus verte ; le CO2 supplémentaire dans l'air a favorisé la croissance de la biomasse végétale mondiale. Il est également bon pour l'agriculture, car il augmente le rendement des cultures dans le monde entier."

En outre, les scientifiques déclarent qu'il n'existe aucune preuve statistique que le réchauffement climatique intensifie les ouragans, les inondations, les sécheresses et autres catastrophes naturelles similaires, ou les rend plus fréquents. "Il n'y a pas d'urgence climatique", poursuit la déclaration. "Nous nous opposons fermement à la politique néfaste et irréaliste de zéro émission nette de CO2 proposée pour 2050", indique-t-elle, ajoutant que l'objectif de la politique mondiale devrait être "la prospérité pour tous" en fournissant une énergie fiable et abordable à tout moment. "Dans une société prospère, les hommes et les femmes sont bien éduqués, les taux de natalité sont faibles et les gens se soucient de leur environnement", conclut le rapport.

La CMB est le dernier signe en date de l'effondrement rapide du fantasme de la science du changement climatique. L'année dernière, Steven Koonin, sous-secrétaire d'État à la science au sein de l'administration Obama, a publié un livre intitulé Unsettled dans lequel il notait que "la science est insuffisante pour faire des projections utiles sur la manière dont le climat évoluera au cours des prochaines décennies, et encore moins sur les mesures à prendre." Il a également noté que la promulgation rigide de l'idée que le changement climatique est réglé rabaisse et refroidit l'entreprise scientifique, "retardant ses progrès dans ces questions importantes". En 2020, Michael Shellenberger, militant écologiste de longue date, a écrit un livre intitulé "Apocalypse Never", dans lequel il estime que la conversation sur le changement climatique et l'environnement a, ces dernières années, "échappé à tout contrôle". Une grande partie de ce que l'on dit aux gens sur l'environnement, y compris le climat, est faux, écrit-il.



Bien entendu, les extrémistes verts du monde universitaire, de la politique et du journalisme continueront à plaider en faveur du contrôle qu'ils appellent de leurs vœux par le biais d'une politique "Net zéro". En fin de compte, leur vision déformée du processus scientifique s'effacera, laissant une traînée de prévisions ridicules d'Armageddon, et encore plus d'expériences ratées de contrôle économique et sociétal par la gauche dure.

*Chris Morrison est le rédacteur en chef de l'environnement du Daily Sceptic.