Bruno Jeudy, viré par Bolloré, friand de présidents (Arrêt sur images)

La société des journalistes de "Paris Match" a voté une motion de défiance contre la direction après le départ du rédacteur en chef politique et économique Bruno Jeudy, révélé par "Les Jours". La raison de ce départ ? Très probablement sa rébellion contre une Une consacrée à un cardinal ultraconservateur, Robert Sarah, imposée par Vincent Bolloré, qui contrôle aujourd'hui l'hebdomadaire. Mais Bruno Jeudy, c'est aussi un journaliste et éditorialiste énamouré de Sarkozy puis de Macron. On a plongé dans nos archives pour vous le raconter à travers ses faits d'armes au "Figaro", au "JDD" et à "Paris Match", entre 2008 et 2021.