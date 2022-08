Covid: de nouveaux vaccins adaptés à Omicron pourraient être approuvés sans essai clinique (France Soir)

Des vaccins nouvelles générations contre le Covid-19, plus adaptés au variant Omicron, pourraient être déployés sur le marché européen à l'automne 2022 sous réserve d'une approbation délivrée par l'Agence européenne des médicaments (EMA). Fabriqués par les firmes Pfizer / BioNTech, pour deux d'entre eux, et par Moderna pour le troisième, tous ciblent le variant Omicron et ses sous-lignages.

Le géant pharmaceutique Pfizer a déposé deux demandes d’approbation. La première, faite le 22 juillet, concerne un vaccin qui cible la souche du variant Omicron BA.1. La seconde, effectuée le 8 août, est une demande d’agrément pour un vaccin qui cible les sous-variants d’Omicron BA.4 et BA.5.

De son côté, la biotech Moderna a déposé le 22 juillet 2022 auprès de l’EMA une demande d'approbation pour un candidat vaccin qui cible le variant BA.1.

La demande d'évaluation a déjà commencé alors qu'aucun essai clinique sur ces nouvelles thérapies géniques n'a été entrepris ou terminé. Par conséquent, se pose la question de savoir sur quelles données de la science le régulateur européen va-t-il fonder son jugement pour approuver ou non les nouveaux candidats vaccins avant de les déployer en population générale.

Rappel de la situation épidémiologique

À la fin de l’année 2021, le variant Omicron supplantait le variant Delta pour s’imposer dans le monde entier. Beaucoup plus contagieux, mais beaucoup moins létal que la souche sauvage de Wuhan et les variants Alpha et Delta, celui-ci est néanmoins responsable d’une hausse très importante des cas de Covid-19 dans le monde. Malgré les multiples mutations observées sur le variant Omicron et le phénomène ADE (Antibody Dependant Enhancement traduit en français par facilitation par les anticorps) induit suite à une perte d'affinité et/ou de spécificité des anticorps pour l'antigène, les campagnes de vaccinations ont continué avec le vaccin initial élaboré à partir de la protéine Spike de la souche sauvage de Wuhan.

Cependant, en l'absence de résultats probants tant sur le plan de la contamination que celui de la transmission, la communauté scientifique a dû reconnaître que ces vaccins étaient devenus obsolètes ou peu efficaces depuis l'arrivée d'Omicron, puis des sous-lignages de ce variant.

La nouvelle situation épidémique a obligé les laboratoires pharmaceutiques à réagir rapidement. En janvier 2022, le PDG de Pfizer, Albert Bourla, avait annoncé qu’une nouvelle version du vaccin anti-Covid-19 adaptée à Omicron serait prête d'ici au mois de mars 2022.