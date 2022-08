Daria Douguine : Qui l’a assassinée et pourquoi par Manlio Dinucci

Ce qu’est la chaîne de commandement qui a planifié et opéré l’attentat contre Douguine et sa fille Daria est révélé indirectement par le journal étasunien Los Angeles Times : « Depuis 2015 la CIA entraîne les agents des services secrets ukrainiens dans une structure secrète aux États-Unis ». En décembre 2021 déjà, sur Grandangolo, la journaliste Daria Platonova rapportait : « Les services de sécurité ont communiqué avoir identifié 106 agents ukrainiens qui se préparaient à commettre des attentats et massacres dans 37 régions de Russie. En plus de la constante tension sur le plan politique et médiatique, nous devons aujourd’hui nous confronter aussi à des actions de groupes terroristes dans notre pays, heureusement neutralisés à temps ». Sur ce fond reste sans réponse la question de savoir comment il a été possible que la voiture de Daria, sur laquelle a été installée la bombe télécommandée, soit restée jusqu’au soir dans un parking non gardé avec des télé-caméras ne fonctionnant pas.

Maya Nogradi (réalisatrice, éditrice à Grandangolo) nous parle ce soir, dans un témoignage émouvant, de son amie Daria. Il en émerge une figure de jeune journaliste et analyste géopolitique qui tenait une place de plus en plus significative que ce soit en Russie ou au niveau international. De ces éléments et d’autres encore on peut déduire que Daria a été non pas simplement victime d’un attentat contre son père mais elle aussi cible première de l’attentat. Sur Grandangolo de juin dernier, dans un compte-rendu sur le Forum économique international de Saint Petersbourg, elle en résumait ainsi la signification : « Le processus de dé-dollarisation implique le monde entier. Les États-Unis et leurs satellites européens perdront inévitablement la guerre hybride mondiale qu’ils ont déclenchée ». Pour cela le courant dominant italien et international l’accusait de « haine contre l’Occident ».

Daria était une des principales voix ce ce monde multipolaire que l’Occident considère comme une menace envers sa prédominance et qu’il combat par tous les moyens. Voilà la cause fondamentale de la désastreuse crise qui est en train de s’abattre sur l’Europe à la suite de l’augmentation sans précédent du prix du gaz dû aux mécanismes spéculatifs de la grande finance.

Manlio Dinucci

Bref résumé de la revue de presse internationale Grandangolo de vendredi 25 août 2022 à 20h30 sur la chaîne télé italienne Byoblu

traduction Marie-Ange Patrizio