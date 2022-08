Désolé, pour les fanas du changement climatique. Il y a moins d'incendies de forêt aujourd'hui que dans les années 1930 (Daily Sceptic)

Désolé, pour les hystériques du changement climatique. Il y a moins d'incendies de forêt aujourd'hui que dans les années 1930.

Article originel : Sorry, Climate Change Hysterics. There Are Fewer Wildfires Today Than in the 1930s

Par Chris Morrison*

Daily Sceptic, 20.08.22

Mercredi dernier, Matt McGrath a rapporté sur la BBC que la superficie de la couverture forestière brûlée a presque doublé au cours des 20 dernières années. Sur les 9,3 millions d'hectares brûlés dans le monde, la Russie en représenterait plus de la moitié. Bien entendu, le changement climatique serait un "facteur clé" de cette augmentation. Inutile de préciser que cette affirmation ne repose sur aucune base factuelle. Prenez la parole de Greenpeace, qui a récemment rapporté des statistiques du gouvernement russe montrant que "neuf feux de forêt sur dix dans le pays étaient causés par l'homme".

Bien entendu, M. McGrath s'est conformé à l'ordre du jour strictement appliqué par la société, selon lequel la quasi-totalité des catastrophes naturelles et des phénomènes météorologiques extrêmes doivent être imputés aux humains qui brûlent des combustibles fossiles. L'ordre du jour politique ultime est le fantasme du Net Zero. Le changement climatique est considéré comme le facteur clé par McGrath, car il entraîne des températures plus élevées et des conditions plus sèches. Sauf, pourrait-on ajouter, lorsque les températures mondiales marquent une pause, comme cela a été le cas pendant la majeure partie du 21e siècle, et que les sécheresses se transforment en inondations, etc. etc. Les données sur la perte d'arbres proviennent de Global Forest Watch (GFW), qui utilise des informations recueillies par des satellites en orbite. L'année dernière aurait été la deuxième pire année jamais enregistrée. "C'est à peu près le double de ce que c'était il y a seulement 20 ans. Il est assez étonnant de constater à quel point l'activité des incendies a augmenté en si peu de temps", a déclaré James MacCarthy, un analyste de GFW. Les données utilisées par GFW proviennent d'un certain nombre de satellites Landstat et sont traitées par le laboratoire Global Land Analysis and Discovery (GLAD) de l'université du Maryland. Mais les données du GLAD s'accompagnent d'un certain nombre d'avertissements et de mises en garde importants. Les premiers satellites utilisés pour l'enregistrement des données sur 20 ans ont fourni moins de données et il y a des lacunes dans l'enregistrement. Les performances se sont améliorées à partir de 2012, mais le GLAD prévient que "de tels changements dans la méthode de cartographie peuvent entraîner des incohérences d'une année sur l'autre". En outre, "les modèles ont été itérés afin d'améliorer les performances pour la période de 2012 et au-delà". Il convient d'être prudent lorsque l'on compare les changements sur un intervalle donné, a-t-il averti.

Ci-dessus, le graphique russe sur les pertes dues aux incendies dues à la couverture forestière, tiré de GFW. On peut voir que les montants annuels plus élevés ont commencé à peu près au même moment où des données satellitaires améliorées sont apparues. Les résultats antérieurs, remontant à 2001, sont restés stables pendant une décennie, puis des rapports et des modèles différents sont apparus, et ils sont restés stables depuis, mais à un niveau plus élevé. Le changement climatique n'est pas la raison la plus évidente et la plus rationnelle pour expliquer cette "tendance". Loin que les pertes mondiales dues aux incendies aient été "stupéfiantes" au cours des 20 dernières années, comme l'ont fidèlement rapporté McGrath et la BBC, il est possible qu'elles aient peu changé au cours de cette période. C'était l'avis de la Royal Society en octobre 2020, lorsqu'elle a constaté qu'il n'y avait pas eu d'augmentation globale de la superficie totale brûlée par le feu dans le monde. En 2016, deux universitaires de l'université de Swansea, le professeur de feux de forêt Stefan Doerr et le Dr Christina Santin, ont publié un article révolutionnaire dans lequel ils ont révélé que la superficie mondiale brûlée "semble avoir diminué au cours des dernières décennies". En fait, ils notent qu'il y a "de plus en plus de preuves que le paysage mondial est moins incendié qu'il y a plusieurs siècles". Les universitaires ont poursuivi en indiquant que le feu a été un facteur important dans la dynamique du climat de la Terre et dans le développement de la biomasse depuis sa généralisation il y a 400 à 350 millions d'années. Ils suggèrent que la suppression du feu et l'alarme qu'il suscite sont nées de la focalisation exclusive sur le premier en Occident par des groupes de pression aux États-Unis, en Australie et en Europe méditerranéenne. Ils concluent que la tentative de maîtriser tous les incendies s'est avérée "depuis longtemps impraticable, non durable et écologiquement préjudiciable dans les régions sujettes aux incendies". La catastrophisation biblique du feu est omniprésente dans les médias grand public. La plupart des incendies sont causés par l'homme, que ce soit par accident ou volontairement. Par exemple, en 2011, un projet de recherche financé par la Commission forestière a découvert que plus de 90 % des incendies de prairies du sud du Pays de Galles étaient enregistrés à moins de 100 mètres d'une route ou d'un droit de passage public. Ce chiffre atteignait 99 % si l'on étendait la distance à 500 mètres. Mais le changement climatique est le seul jeu en ville ces jours-ci. Il semble que rien ne doit s'opposer à ce discours.

Le graphique ci-dessus montre que les incendies de forêt aux États-Unis étaient bien pires par le passé. Des améliorations spectaculaires ont été enregistrées depuis les années 1930. L'année dernière, le National Interagency Fire Center a soudainement supprimé toutes les collations antérieures à 1983, déclarant qu'"il n'y a pas de données officielles antérieures à 1983 affichées sur ce site". Bien sûr, 1983 est un point bas commode, ce qui signifie que les médias peuvent maintenant rapporter fidèlement que les incendies de forêt ont augmenté aux États-Unis. Le météorologue et climatologue étatsunien Anthony Watts est moins impressionné : "Cet effacement en gros de données publiques importantes pue, mais dans la culture de contrôle narratif d'aujourd'hui qui veut nous débarrasser de tout ce qui pourrait être gênant ou ne correspond pas au récit 'woke', ce n'est pas surprenant."

* Chris Morrison est le rédacteur en chef de l'environnement du Daily Sceptic.