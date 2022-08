Féroce critique de la gestion de la pandémie de Covid par le Dr Fauci dans le Wall Street Journal

Le Dr Fauci et la règle des experts de la Covid Article originel : Dr. Fauci and the Covid Rule of Experts Wall Street Journal, 22.08.22

Anthony Fauci a annoncé lundi qu'il quittera ses fonctions à la tête de l'Institut national de la santé en décembre, et le fait que cela fasse l'objet d'une nouvelle importante suggère le problème de son mandat. Il est devenu le principal symbole de la domination des experts qui ont imposé des verrous aux Etats-Unis et n'ont toléré aucun débat scientifique sur la Covid.

Le Dr Fauci dirige le National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID) depuis 1984, et ses contributions personnelles à la recherche sont impressionnantes. Il s'est fait connaître du public au cours des premières années de l'épidémie de SIDA et son agence a été l'un des premiers bailleurs de fonds de la technologie ARNm qui est devenue la plateforme de deux vaccins Covid.

Mais le principal héritage de son mandat de 38 ans restera le visage public du gouvernement pendant la pandémie de la Covid, pour le meilleur et pour le pire. Son autorité rassurante a été acclamée au cours des premières semaines de la pandémie, alors que les Etatsuniens s'efforçaient de comprendre la menace. "Quinze jours pour ralentir la propagation", a-t-il dit de manière célèbre en mars 2020, et l'administration Trump et les Etats-Unis ont repris son refrain.

Les deux semaines allaient s'étirer sur deux ans. Les incertitudes liées à l'évolution de la pandémie n'étaient pas de sa faute, mais de celle de sa politique.

Lui et une ribambelle d'experts en santé publique ont usé de leur autorité pour faire pression en faveur de vastes confinements économiques dont nous savons maintenant qu'ils ont été bien plus destructeurs que nécessaire. Il a également fait pression pour obtenir des masques et des vaccins obligatoires qui étaient bien moins protecteurs que ce qu'il affirmait au public. L'influence du Dr Fauci était d'autant plus grande qu'il disposait d'une chambre d'écho dans le corps de presse et parmi les élites publiques qui méprisaient et ostracisaient les dissidents.

Un exemple flagrant est le refus du Dr Fauci de considérer que le nouveau coronavirus provenait d'un laboratoire de l'Institut de virologie de Wuhan, en Chine. Cela peut s'expliquer par le fait que le NIH a accordé une subvention à l'organisation à but non lucratif EcoHealth Alliance, qui a contribué à financer la recherche sur les virus à "gain de fonction" dans le laboratoire de Wuhan. Dans une bataille sémantique avec les républicains, le Dr Fauci a nié que les NIH aient financé de telles recherches. Mais son refus même d'envisager la possibilité que le virus ait débuté dans un laboratoire de Wuhan a montré que le Dr Fauci était autant un politicien qu'un scientifique.

Pire encore, le Dr Fauci a dénigré les quelques scientifiques courageux qui se sont opposés aux mesures de confinement générales et ont approuvé une stratégie de "protection ciblée" sur les personnes âgées et les personnes à haut risque. C'était le message des auteurs de la Déclaration de Great Barrington, et des courriels ont fait surface par la suite, montrant que le Dr Fauci a travaillé avec d'autres membres du gouvernement pour tourner en dérision cette alternative, de sorte qu'elle n'a jamais bénéficié d'une audience publique véritablement équitable.

Le directeur du NIH, Francis Collins, a écrit au Dr Fauci : "Il faut publier un démantèlement rapide et dévastateur de ses prémisses". Leur incapacité à supporter la critique et la dissidence a miné la réponse étatsunienne à la pandémie.

"Il est facile de critiquer, mais ils critiquent vraiment la science parce que je représente la science. C'est dangereux", a déclaré le Dr Fauci en novembre dernier, dans un commentaire qui résume l'opinion de la cléricature de la santé publique. Le public est censé laisser quelques hommes et femmes puissants définir la science, puis imposer leurs politiques et mandats préférés au pays.

Les coûts de cet état d'esprit ont été sévères, et pas seulement sur le plan économique. Nous savons maintenant que les États qui ont fermé leurs portes n'ont pas mieux réussi, et parfois pire, que ceux qui ne l'ont pas fait. Nous savons également que les vaccins, bien qu'inestimables contre les maladies graves, n'empêchent pas la propagation de la Covid, même après de multiples rappels. Une franchise plus honnête aurait été préférable pour la confiance des Etats-Unis dans les autorités de santé publique.

"Que vous l'ayez rencontré personnellement ou non, il a touché la vie de tous les Etatsuniens par son travail", a déclaré lundi le président Biden à propos de la démission du Dr Fauci. C'est assez vrai. Mais son héritage sera que des millions d'Etatsuniens ne feront plus jamais confiance aux experts de la santé du gouvernement de la même manière...

