Interroger la guerre froide 2.0 (Vidéo)

Dans cette discussion ouverte organisée par Unlimited Hangout et OffGuardian, nos panélistes discutent de la nature de la dichotomie Est-Ouest, de la question de savoir si les élites mondiales sont en train d'organiser la montée de l'Eurasie et la chute de l'Occident et, si oui, dans quel but.



Le panel :

Whitney Webb (hôte) est rédactrice en chef de Unlimited Hangout, auteur et chercheuse spécialisée dans la surveillance, les opérations secrètes, l'industrie technologique et son impact sur les libertés civiles. Son nouveau livre sur la vie et les crimes de Jeffrey Epstein, One Nation Under Blackmail, est actuellement disponible en précommande chez tous les grands libraires. [twitter]



Patrick Wood est un expert éminent et critique du développement durable, de l'économie verte, de l'Agenda 21, de l'Agenda 2030 et de la technocratie historique. Il est l'auteur de Technocracy : The Hard Road to World Order, Technocracy Rising : The Trojan Horse of Global Transformation (2015) et co-auteur de Trilaterals Over Washington, Volumes I and II (1978-1980) avec le regretté Antony C. Sutton. Il est également rédacteur en chef de Technocracy News [Twitter].



Iain Davis est un journaliste d'investigation indépendant, un blogueur et un auteur de Portsmouth, au Royaume-Uni. Il contribue à UK Column et à Unlimited Hangout. Son travail est souvent présenté par OffGuardian, le Corbett Report et Zero Hedge, entre autres, et il a également son propre site Web, In This Together, où vous pouvez télécharger ses livres gratuitement. [Twitter]



Catherine Austin Fitts est une banquière d'investissement et ancienne secrétaire adjointe au logement et au développement urbain dans la première administration Bush. Catherine a beaucoup écrit sur le détournement de fonds publics, et la corruption massive potentielle faisant passer l'argent des contribuables dans des mains privées. En 2017, elle a été l'un des co-auteurs d'un rapport qui a révélé que, depuis l'an 2000, le ministère étatsunien de la Défense avait plus de 21 TRILLIONS de dollars de dépenses non autorisées. Elle est également présidente de Solari Advisors, et éditrice du Solari Report. [Twitter]



...et Kit Knightly, éditeur de OffGuardian. [Twitter]