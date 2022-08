L'autre Vallée de la Mort : des centaines de migrants meurent aux Etats-Unis dans les déserts reculés du Texas (Local Today)

L'autre Vallée de la Mort : des centaines de migrants meurent aux Etats-Unis dans les déserts reculés du Texas

Par Karine Delafosse

Local Today, 19 août 2022



Eddie Canales ne peut oublier le moment où il a vu le corps décomposé d'un jeune homme d'une vingtaine d'années suspendu à un chêne dans un ranch du sud du Texas en septembre dernier.

La chaleur et l'humidité intenses de ce maquis aride avaient rapidement fait pourrir sa chair, exposant une grande partie du squelette qui gisait sur les lieux depuis au moins une semaine.

Sur un graphique fourni par le bureau du shérif au Guardian, on peut voir clairement le crâne, qui pend sur le côté. Et les deux pieds sont manquants, probablement mangés par des animaux sauvages.

D'après les documents d'identité retrouvés, l'homme venait du Mexique. La police a envisagé la possibilité qu'il s'agisse d'un lynchage, mais a conclu à un suicide.

"La plupart des corps que je rencontre sont déjà squelettisés", a déclaré Eddie Canales, qui dirige le South Texas Human Rights Center, une organisation à but non lucratif basée à Brooks County, au Texas, qui s'efforce de mettre fin aux décès évitables et brutaux et de réunir les familles avec les restes de leurs proches.

"Mais ceci était particulièrement bouleversant. Cette image restera avec moi pour toujours", a-t-il ajouté.

Couvrant près de 1600 kms carrés de ranchs sablonneux clairsemés et couverts de broussailles, non loin de l'extrémité est de la frontière entre les États-Unis et le Mexique, le comté de Brooks est au cœur d'une crise migratoire mortelle qui tue des personnes désespérées en nombre record.

Le bilan est si lourd que la région environnante, qui s'étend sur plusieurs comtés du Texas près du Rio Grande, a été surnommée l'autre Vallée de la mort.

Les données confirment cet horrible surnom : le projet "Missing Migrants", une initiative de l'Organisation internationale pour les migrations (OIM), basée en Suisse, qui recense les décès et les disparitions de migrants dans le monde, a enregistré en 2021 715 décès de personnes tentant de traverser la frontière étatsuniennes depuis le Mexique, soit plus du double du chiffre de 2015, ce qui en fait le passage terrestre le plus meurtrier au monde.

Le Texas a le plus long tronçon et le plus grand nombre de décès de migrants des quatre États étatsuniens situés le long de la frontière, selon un rapport du centre Strauss de l'université du Texas. Le comté de Brooks, où les autorités ont récupéré 119 corps l'année dernière, a connu plus de décès que tout autre comté du Texas au cours des trois dernières décennies.

"Nous avons du mal à gérer tous les corps", a déclaré Don White, le shérif adjoint du comté. L'année dernière, en réponse à la macabre récolte, le comté a été équipé d'une morgue mobile par l'État. "Récemment, j'ai dû aller chercher trois cadavres frais en un jour", a-t-il dit.

Des experts extérieurs estiment que les politiques fédérales en matière d'immigration ont aggravé la tragédie, en forçant les migrants à passer des frontières de plus en plus dangereuses et en menant les voyages des réfugiés - fuyant la violence, les persécutions et les catastrophes climatiques - dans une impasse angoissante.

Eva Moya, professeure associée à l'Université du Texas qui étudie la précarité des migrants, explique que les Protocoles de protection des migrants (PPM), également connus sous le nom de "Rester au Mexique", une politique signée en 2019 sous l'administration Trump a conduit à renvoyer plus de 70 000 personnes au Mexique en attendant leur procès aux États-Unis, souvent pour des périodes prolongées dans des camps de fortune, où elles se voient souvent refuser les soins de santé de base et sont soumises à des violences, des viols, des meurtres et des enlèvements par des groupes criminels organisés.



"Le risque continue d'augmenter", déclare Moya. "Les demandeurs d'asile au Mexique craignent pour leur vie et les passeurs en profitent. Vous êtes prêts à tout pour profiter de ces personnes. C'est de la traite des êtres humains à outrance. "

L'administration Biden met enfin fin à la politique après les batailles judiciaires, mais on ne sait pas comment et quand les choses vont changer de manière significative sur le terrain.

Dans le même temps, le titre 42, une mesure sanitaire prétendument liée à une pandémie introduite en 2020, a fermé les passages frontaliers et permis à la police des frontières d'expulser sommairement les migrants sans audience d'asile, exacerbant les décès dans le comté de Brooks et au-delà, a déclaré Alma Maquitico. Directrice du Réseau national pour les droits des immigrants et des réfugiés.

"Le titre 42 a conduit à une augmentation des décès", a-t-elle déclaré. "Les gens ne traversent plus la frontière dans les villes, mais dans des zones plus éloignées et dangereuses. Ils meurent dans le désert."

Canales a également souligné l'étendue rurale et aride.

"C'est la vraie vallée de la mort", a-t-il dit, en la contrastant avec le désert brûlant appelé Californie.

"Le système d'immigration a échoué. Le gouvernement veut blâmer le cartel, mais pas les politiques qui causent ce problème...



