L'hystérie du confinement a conduit à une catastrophe du NHS en matière de cancer - et le gouvernement est dans le déni (The Telegraph)

Que fait le NHS avec nos 136 milliards de livres ?

Article originel : Lockdown hysteria led to an NHS cancer catastrophe – and the Government is in denial

Par Allison Pearson

The Telegraph, 23.08.22



La catastrophe du cancer est en train de devenir l'une des plus grandes tragédies évitables des temps modernes et il est urgent de prendre des mesures.





Parce que nous avons fait ce qu'on nous a dit la dernière fois et que nous sommes restés à la maison pour soutenir le NHS, l'Office national des statistiques affirme qu'il y a maintenant au moins 1 000 décès de plus que d'habitude chaque semaine.



Le mois d'août semble un peu tôt pour la crise hivernale du NHS mais, apparemment, il n'est jamais trop tôt pour commencer à avertir les gens de ne pas utiliser leur service de santé. Pour être juste, nous ne dépensons que 136 milliards de livres sterling par an pour ce service et ils ont l'une des plus grandes bureaucraties du monde à gérer, des flottes de voitures de luxe à subventionner pour le personnel etc, il serait donc tout à fait déraisonnable d'attendre un traitement quelconque. Il faut cependant s'émerveiller du cou de fer de ceux qui prévoient une campagne incitant le public à éviter les urgences.

"Je vais te dire, Barry, n'ayons pas d'accident aujourd'hui."

"Ne sois pas stupide, Val, mon amour, tu ne peux pas prévoir de ne pas avoir d'accident. C'est pour ça que ça s'appelle un accident."

"Mais le NHS dit qu'il est sous pression et qu'il ne veut pas qu'on aille aux urgences pour un accident sauf si c'est une urgence."

"Comment on sait si c'est une urgence ?"

"Tu appelles le 111 et tu demandes, Barry."

"On va rester au téléphone pendant une demi-heure pour demander à un centre d'appel non qualifié si on a une urgence ? Et puis quoi encore, des défibrillateurs à faire soi-même à la maison ?"

"Pas avec ton angine, Barry, chéri."

"On a toujours le droit d'appeler une ambulance, Val ?"

"Oui, mais elle ne viendra pas."

"Pourquoi pas ?"

"Parce que les urgences sont pleines de gens qui ne peuvent pas voir leur médecin. Donc les ambulances ne peuvent pas décharger les patients. Sadie dit qu'il y a ce pays incroyable où vous pouvez appeler directement votre généraliste le soir et le week-end et ils vous envoient un spécialiste instantanément par texto et vous pouvez choisir une date et une heure de rendez-vous dans cette liste d'options."

"C'est où alors, Val ?"

"En Ukraine."

On en a assez, n'est-ce pas ? Dieu sait que nous sommes un peuple tolérant, mais on en a assez. Parce que nous avons fait ce qu'on nous a dit la dernière fois et sommes restés à la maison pour soutenir le NHS, le Bureau des Statistiques Nationales dit qu'il y a maintenant au moins 1000 morts de plus que d'habitude chaque semaine. Au printemps 2020, j'ai prédit que le confinement finirait par tuer plus de gens que la Covid - je faisais partie de la seule poignée de journalistes prêts à demander ce qui allait arriver à tous les autres malades si le NHS les excluait. "Pearson veut que les gens meurent", était la réponse standard.

Eh bien, aujourd'hui, ce sont les enthousiastes du confinement qui sont accusés d'être complices d'un massacre. Vous vous souvenez quand, chaque soir, les infos mettaient à jour le total des morts de la Covid ? J'aimerais voir la BBC et ITV commencer à rapporter le nombre quotidien de vies perdues parce que les cancers (et les maladies cardiaques) ont été découverts trop tard. Un nombre terrifiant et croissant dans le coin de l'écran pourrait réveiller le public sur ce qui, à mon avis, devient rapidement l'une des plus grandes tragédies évitables des temps modernes...

