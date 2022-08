L'Ukraine est un signal d'alarme pour l'Europe (Globetrotter)

L'Ukraine est un signal d'alarme pour l'Europe

Article originel : Ukraine Is a Wake-Up Call for Europe

Par Boaventura de Sousa Santos

Globetrotter, 19.08.22



Il devient évident que les néoconservateurs américains ont réussi à créer un climat belliciste et anti-russe en Europe par le biais d'une guerre de l'information sans précédent, dont il faudra un certain temps pour évaluer les conséquences. Il est toutefois possible d'identifier les signes de ce qui est à venir.

Les perdants : Nous ne savons pas encore qui va gagner cette guerre (ou si quelqu'un va la gagner, à part l'industrie de l'armement). Mais nous savons qui va perdre le plus : le peuple ukrainien et européen. Des parties de l'Ukraine sont en ruines, des millions de personnes ont été déplacées, et l'euro a chuté ; ce sont des signes de défaite. Au cours des sept décennies qui ont suivi la destruction causée par la Seconde Guerre mondiale, l'Europe s'est relevée. Dirigée par des hommes politiques de premier plan et soutenue par les États-Unis dans leur croisade anticommuniste, l'Europe occidentale a réussi à s'imposer comme une région de paix et de développement (même si, hélas, au prix de la violence et de l'appropriation coloniales et néocoloniales). Il a suffi d'une guerre fantôme pour mettre en péril cette paix et ce développement : une guerre menée en Europe, mais non dirigée par l'Europe, et même pas dans l'intérêt des Européens.

La transition énergétique : Le dioxyde de carbone (CO2), responsable du réchauffement climatique, reste dans l'atmosphère pendant plusieurs milliers d'années. On estime que 40 % du CO2 émis par l'homme depuis 1850 reste dans l'atmosphère, selon un rapport de la Deutsche Welle qui cite l'étude internationale 2020 sur le budget carbone mondial. Ainsi, bien que la Chine soit le plus grand émetteur de CO2 aujourd'hui, le fait est que, si nous examinons les données relatives aux émissions de CO2 de 1750 à 2019 (d'après l'analyse de la Deutsche Welle des chiffres de Our World in Data), l'Europe était responsable de 32,6 % des émissions, les États-Unis de 25,5 %, la Chine de 13,7 %, l'Afrique de 2,8 % et l'Amérique du Sud de 2,6 % des émissions totales au cours de cette période. Compte tenu de la dette cumulée d'émissions que l'Europe a accumulée en 269 ans, le fait qu'elle ait récemment contribué à équilibrer le budget mondial du carbone en menant la lutte pour les énergies renouvelables au cours des dernières décennies est un succès mitigé - c'est le moins qu'elle puisse faire. On peut critiquer une transition énergétique qui s'appuie sur l'écologie des riches (principalement européens), mais au moins elle allait dans la bonne direction. La guerre en Ukraine et la crise énergétique fossile qu'elle a déclenchée ont suffi à faire s'évaporer tous les projets liés à cette transition énergétique. Le charbon est revenu d'exil, le pétrole et le nucléaire sont réhabilités. Pourquoi la perpétuation de la guerre est-elle plus importante que l'avancée de la transition énergétique ? Quelle majorité démocratique a décidé de suivre cette direction ?



Le spectre politique : L'approche de la crise économique et sociale aura un impact sur le spectre politique des pays européens. D'une part, il est intéressant de noter que ce sont les gouvernements les plus autoritaires (comme la Hongrie et la Turquie) et les partis d'extrême droite qui ont montré le moins d'enthousiasme pour le bellicisme, qui se résume au triomphalisme anti-russe qui a dominé la politique européenne ces derniers mois. En revanche, les partis de gauche, à quelques exceptions près, ont renoncé à leur propre position (de gauche) sur la guerre. Certains de ces partis qui s'étaient distingués dans le passé par leur position contre l'OTAN sont restés silencieux face à son expansion insensée et dangereuse sur tous les continents. Lorsque la poursuite de la guerre et l'expansion des budgets militaires commenceront à provoquer l'appauvrissement des familles, que penseront les citoyens des choix politiques faits au nom de leur protection ? Ne seront-ils pas tentés d'opter pour les partis qui ont montré le moins d'enthousiasme pour le chauvinisme belliciste qui a provoqué leur appauvrissement ?



La sécurité des citoyens : En juin 2022, Interpol a rendu publique sa crainte qu'un grand nombre d'armes fournies à l'Ukraine puissent entrer sur le marché illégal des armes et finir entre les mains de criminels. Cette situation est d'autant plus grave que certains des équipements fournis à l'Ukraine comprennent de l'artillerie lourde. L'expérience de ce qui s'est passé dans le passé sur d'autres théâtres de guerre justifie cette préoccupation. Par exemple, une grande partie du matériel de guerre fourni par les États-Unis à l'Afghanistan a fini entre les mains des Talibans contre lesquels l'armée américaine se battait. La tragédie américaine des massacres successifs causés par des civils armés est bien connue. Que se passera-t-il en Europe si la facilité d'accès à ces armes conduit à ce qu'elles finissent dans de mauvaises mains ?