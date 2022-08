La chaîne d'Etat France 2 reconnaît une fake news. Elle avait confondu une cheminée avec un missile russe (Vidéo)

Note de SLT : Le Jt de France 2 a prétendu montrer dans un mini-reportage un missile russe alors qu'il s'agissait d'une cheminée endommagée. La chaîne a reconnu son erreur sur twitter et non à l'antenne semble-t-il. Elle s'est dédouannée en disant qu'elle avait largement couvert les bombardements russes sur la centrale nucléaire ukrainienne Zaporija occupée par les Russes sauf que l'on ne sait pas si ces bombardements étaient russes ou ukrainiens. Du côté atlantiste comme du côté russe l'information se fait à sens unique et ressemble à de la propaglande.

Ces images montrent les dégâts engendrés par une de ces frappes. Elles étaient accompagnées d'un texte descriptif. Par erreur, l’une d’entre elles a été mal interprétée. Elle montre une cheminée endommagée, et non un missile, comme dit dans le commentaire. (2/3) pic.twitter.com/C30TZAX2iN

Yahoo 24.08.22 Guerre en Ukraine : France 2 présente ses excuses après avoir confondu un missile et une cheminée

Une erreur d'interprétation. France 2 a présenté ses excuses en début de semaine pour un sujet diffusé le 10 août dernier dans son "20 Heures". Ce soir-là, dans le journal présenté par Karine Baste, un reportage signé par Anaïs Bard était dédié à la centrale nucléaire ukrainienne de Zaporijia, occupée par les forces russes et cible de bombardements officiellement déplorés par les deux camps. Le reportage s'ouvrait par une image choc, sur le toit de ce qui constitue la plus grande centrale d'Europe. "Ce missile planté dans le toit qui n'a pas explosé est tombé à seulement quelques mètres d'un réacteur nucléaire", indiquait la voix de la journaliste.



"Elle montre une cheminée endommagée"

Sauf que le missile était en réalité une cheminée endommagée par une frappe, ce qu'a reconnu ces dernières heures France 2, qui a présenté sur Twitter ses excuses aux téléspectateurs. La chaîne a expliqué avoir eu recours en partie à des images issues de l'agence de presse APTN (Associated Press TV News), "agence de presse à laquelle France Télévisions est abonnée". "Ces images montrent les dégâts engendrés par une de ces frappes. Elles étaient accompagnées d'un texte descriptif. Par erreur, l'une d'entre elles a été mal interprétée. Elle montre une cheminée endommagée, et non un missile, comme dit dans le commentaire", a reconnu la Deux...

