La Chine s'en prendra-t-elle aux navires de guerre étatsuniens qui se dirigent vers le détroit de Taiwan ? (Anti War)

La Chine s'en prendra-t-elle aux navires de guerre étatsuniens qui se dirigent vers le détroit de Taiwan ?

Par Ray McGovern

Anti War





Les États-Unis ont jeté le gant. Une épreuve de force pourrait avoir lieu " dans les semaines à venir ", si le bon sens ne prévaut pas.

Les porte-parole de la Maison Blanche et du Pentagone continuent d'insister, comme l'a fait le sous-secrétaire à la Défense pour la politique Colin Kahl le 14 août :

"Ce qui est important pour nous en ce moment, c'est de nous assurer que Pékin comprend que nos forces dans la région continueront à opérer, à voler, à naviguer partout où les eaux internationales le permettent. Cela inclut le détroit de Taiwan.

"Je pense que vous devez vous attendre à ce que nous continuions à effectuer des transits dans le détroit de Taïwan, comme nous l'avons fait par le passé, dans les semaines à venir. ..."

Et le président Biden ?

Pas d'inquiétude. Dans la mesure où cela compte, il semble détendu. Le 8 août, après que la Chine a annoncé de nouveaux exercices militaires post-visite de Pelosi dans les mers et l'espace aérien autour de Taïwan, M. Biden a exprimé une légère inquiétude quant aux déploiements de la Chine, mais s'est montré rassurant devant les journalistes :

"Je suis inquiet qu'ils (les Chinois) bougent autant qu'ils le font," mais je ne pense pas qu'ils vont faire quelque chose de plus que ce qu'ils font."

Biden écoute-t-il ses propres chargés de relations publiques, et ...

Voici le directeur de la communication stratégique de la Maison Blanche, John Kirby, lors d'un briefing le 1er août :

"... Rien n'a changé - rien n'a changé - au sujet de notre politique d'une seule Chine... En termes simples, il n'y a aucune raison pour Pékin de transformer une visite potentielle [de Pelosi]... en une sorte de crise ou de conflit, ou de l'utiliser comme prétexte pour augmenter l'activité militaire agressive dans ou autour du détroit de Taiwan. (C'est nous qui soulignons).

"Et pourtant, au cours du week-end, avant même l'arrivée de la présidente Pelosi dans la région, la Chine a effectué un exercice de tir réel. La Chine semble se positionner pour prendre potentiellement d'autres mesures dans les jours à venir et peut-être à plus long terme.

"Maintenant, ces mesures potentielles ... pourraient également inclure des actions dans l'espace diplomatique et économique, telles que de nouvelles revendications juridiques fallacieuses comme les affirmations publiques de Pékin le mois dernier selon lesquelles le détroit de Taiwan n'est pas une voie navigable internationale. (C'est nous qui soulignons).

"Certaines de ces actions poursuivraient des tendances préoccupantes ... mais certaines pourraient avoir une portée et une échelle différentes."...

