La myocardite post-vaccinale n'est pas "bénigne", avertissent les médecins (TCW)

La myocardite post-vaccinale n'est pas "bénigne", avertissent les médecins. Article originel : Post-vaccine myocarditis is not ‘mild’, warn doctors Par Kathy Gyngell TCW, 26.08.22

Le Dr Jonathan Engler et le Dr Clare Craig, coprésidents de HART (Health Advisory & Recovery Team), www.hartgroup.org, ainsi que quelque 70 médecins et scientifiques de HART, ont écrit au Dr Jenny Harries, directrice générale de l'UKHSA, pour l'exhorter à prendre les preuves cumulatives et inquiétantes de la myocardite post-vaccinale avec le sérieux qu'elles méritent. Nous publions ci-dessous la lettre, qui explique en détail comment les autorités médicales britanniques ont dangereusement minimisé les effets indésirables de la myocardite, donne des preuves actualisées de sa gravité et de ses effets cumulatifs, et décrit les actions que le gouvernement doit immédiatement entreprendre.

Dre Jenny Harries.

Directrice générale, UKHSA

Copies : Dr Andrew Goddard : RCP, Dame Clare Gerada : RCGP, Professeur Kevin Fenton : FPH,

Dr Jim McManus : ADPH, Dr Camilla Kingdon : RCPCH, Dr Tim Cooksley : Society for Acute Medicine, Dr John Greenwood : British Cardiovascular Soc, Dame Helen Stokes-Lampard : AoMRC

14 août 2022





Chère Dre Harries,

Objet : Myocardite associée au vaccin Covid-19 - un risque cumulatif

Nous, soussignés, vous écrivons pour vous faire part de notre profonde inquiétude quant aux recommandations concernant la poursuite de la vaccination par ARNm après tout épisode de myocardite, telles qu'elles sont détaillées dans le guide de l'UKHSA destiné aux professionnels de santé.



La gravité de la myocardite a été minimisée :

La majorité des patients atteints de myocardite associée à un vaccin présentent des douleurs thoraciques. Cela peut être mal interprété, par le patient ou le médecin, comme une douleur musculo-squelettique, qui est un effet secondaire non grave reconnu de ces produits, et une pathologie cardiaque pourrait être manquée. Tout patient présentant une douleur thoracique doit être immédiatement examiné à l'hôpital car il peut mettre sa vie en danger.

Pendant la pandémie de Covid, toute personne admise à l'hôpital avec un résultat de test positif était considérée comme ayant une Covid-19 sévère. Dans le cas de la myocardite, tout patient présentant des symptômes cardiaques doit faire l'objet d'une évaluation à l'hôpital, y compris des ECG, des taux de troponine sanguine et des échocardiogrammes. Cette maladie ne correspond donc pas à la définition d'une maladie bénigne. Une revue récente du BMJ cite "La plupart des personnes ont été admises à l'hôpital (≥84%) pour une courte durée (deux à quatre jours). La revue cite également "des anomalies persistantes à l'échocardiogramme, ainsi que des symptômes continus ou un besoin de traitements médicamenteux ou de restriction d'activités chez plus de 50 % des patients". Lorsque des IRM cardiaques ont été réalisées, 89 % des patients ont présenté un rehaussement tardif au gadolinium (LGE), connu pour être un facteur prédictif de mauvais pronostic. L'inflammation du cœur peut entraîner une fibrose et d'autres complications telles que des arythmies et la mort. Si elle n'est pas diagnostiquée et donc non traitée, il existe également un risque réel de dysfonctionnement silencieux du ventricule gauche. La myocardite doit être considérée comme loin d'être une maladie bénigne.



Le pronostic à long terme de la myocardite post-vaccinale est également incertain, mais les premières études de suivi chez les enfants ont montré que deux tiers d'entre eux présentaient des changements persistants sur les scanners IRM cardiaques 3 à 8 mois plus tard, malgré une amélioration clinique. Un rapport détaillé du comité consultatif de la FDA américaine datant de la fin de l'année 2021 a montré que 40 % des adolescents affectés étaient toujours symptomatiques après 3 mois de suivi et que 50 % d'entre eux restreignaient toujours leur activité physique. La myocardite virale peut avoir de graves conséquences tardives, avec une mortalité à six ans d'environ 20 %. En l'absence d'un suivi à long terme approprié, il est imprudent de supposer que la myocardite associée au vaccin a une issue moins grave.



Il est donc inquiétant que les directives de l'UKHSA contiennent des conseils tels que :

- Nous considérons qu'une évaluation en face à face est essentielle et nous pensons que l'expression "lorsque cela est approprié" est mal placée. Si les patients présentent des symptômes légers, ils n'ont pas besoin d'être orientés vers les soins secondaires à ce stade " Encore une fois, tout patient souffrant de douleurs thoraciques ou de palpitations devrait subir un ECG urgent et recevoir du sang pour les troponines cardiaques. Le terme de myocardite légère fait référence à des symptômes qui se résorbent et ne peut donc être considéré que comme un diagnostic rétrospectif.

- Il est impossible d'étayer l'affirmation selon laquelle "la majorité des cas semblent être légers et se résorber d'eux-mêmes", tout en reconnaissant qu'"aucune donnée de suivi à long terme n'est encore disponible pour les patients hospitalisés".



L'incidence de la myocardite a été sous-estimée : Le risque de myocardite associé au vaccin varie considérablement, l'âge jeune et le sexe masculin étant les deux principaux facteurs de risque, et la grande majorité des études ont montré un risque plus élevé après une deuxième dose. À Hong Kong, où des informations spécifiques sur la myocardite sont données à tous les vaccinés, un garçon adolescent sur 2 680 a développé une myocardite après sa deuxième dose de Pfizer. On estime qu'un changement de politique en faveur d'une dose unique pour ce groupe d'âge a permis d'éviter plusieurs cas. Chez les garçons âgés de 12 à 17 ans, la myocardite post-vaccinale dépasse les taux d'hospitalisation pour le Covid-19 lui-même. Il est également inquiétant qu'il n'y ait pas eu de tentative sérieuse d'étude prospective de l'incidence de la myocardite. Une étude de l'armée américaine a révélé que la myocardite après la vaccination antivariolique était 200 fois plus élevée que les taux de base lorsqu'on utilisait des fiches d'agenda, alors qu'elle était 7,5 fois plus élevée lorsqu'on utilisait l'autodéclaration de routine. Les tests sanguins effectués après la vaccination ont permis d'identifier des cas asymptomatiques dont le taux était encore 6 fois plus élevé. Une petite étude prospective menée en Thaïlande auprès d'élèves du secondaire, à l'aide de cartes d'agenda et de troponines sanguines au troisième et au septième jour, a révélé que 29 % d'entre eux présentaient un symptôme cardiaque potentiel et 18 % des ECG anormaux. Il ne s'agit que d'une préimpression, mais elle doit être reproduite.