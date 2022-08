Le coût dévastateur des mesures de confinement et de la pandémie au Royaume-Uni est révélé dans un nouveau rapport (Express.co)

Le coût dévastateur des mesures de verrouillage et de pandémie dans le secteur de la santé a été mis à nu dans un nouveau rapport gouvernemental choquant.

Ce rapport de grande envergure intervient alors que les statistiques officielles suggèrent que les effets des fermetures pourraient désormais tuer plus de personnes que celles qui meurent à cause du Covid, avec jusqu'à 1 000 personnes de plus que d'habitude qui meurent de causes non liées au Covid chaque semaine.

Un autre spécialiste du cancer a déclaré que les dommages collatéraux des mesures "sont bien plus importants en termes d'années de vie perdues", car ils "frappent des patients plus jeunes par rapport à ceux gravement touchés par le covid."

Le rapport montre que les délais d'attente dans les hôpitaux, les retards des ambulances d'urgence et les problèmes de santé mentale "persistants" ont atteint des niveaux "record" depuis l'introduction des mesures de lutte contre la pandémie. Mais malgré les "efforts de rattrapage" du gouvernement, elle révèle que des dizaines de milliers de maladies mortelles ne sont toujours pas traitées.

Dix millions de patients, soit un sixième de la population, n'ont pas pu bénéficier d'un traitement du NHS, dont des centaines de milliers souffrant de maladies potentiellement mortelles telles que les maladies cardiaques, les accidents vasculaires cérébraux, l'asthme et le diabète.

L'analyse, publiée par le ministère de la Santé et des Soins sociaux et l'Office national des statistiques, a également révélé une baisse spectaculaire de l'offre de soins sociaux vitaux pendant les restrictions de fermeture et a noté une augmentation de la consommation de tabac et d'alcool depuis l'imposition des mesures.

Entre mars 2020 et décembre 2021, il s'agit notamment de plus de 140 000 problèmes cardiaques dangereux - dont des maladies coronariennes et des fibrillations auriculaires - imputés "en partie" au "passage aux consultations à distance des généralistes", de 60 000 cas "manqués" de diabète, de 107 000 cas d'asthme et de 87 000 cas de bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO), une affection pulmonaire mortelle.



Il a constaté que 26 000 accidents vasculaires cérébraux (AVC) n'ont pas été détectés, ajoutant que le nombre d'AVC diagnostiqués actuellement est toujours inférieur aux niveaux attendus. Dans le même temps, le mois de juillet 2022 a connu le temps d'attente moyen le plus long jamais enregistré pour les ambulances d'urgence et les appels 999.

L'étude met en évidence une "forte baisse" des orientations urgentes et non urgentes du NHS vers des spécialistes entre mars 2020 et l'été 2021, les orientations de routine étant "encore inférieures" aux niveaux attendus.

Elle estime qu'un grand nombre de ces patients "ne reviendront pas" parce qu'ils se sont rétablis, sont décédés, ont payé un traitement privé ou n'ont tout simplement pas été orientés en raison de changements dans les méthodes de travail des "GP".

En conséquence, il y a deux millions de patients de plus en attente d'un traitement hospitalier par rapport aux deux premiers mois de fermeture - 6,61 millions de patients contre 4,42. "Si environ la moitié de ces patients finissent par revenir, alors nous nous attendons à ce que les listes d'attente soient réduites d'ici mars 2024 environ", indique le rapport.

L'examen du rôle des consultations des médecins généralistes a révélé que les consultations en face à face ont chuté à 30 % pendant la pandémie, contre 80 % avant la pandémie. Cette tendance ne s'est pas inversée, puisque seulement 63 % des consultations de généralistes se déroulent en face à face aujourd'hui.

Le rapport évalue également les effets catastrophiques sur les soins hospitaliers de mesures covides telles que la distanciation sociale et le contrôle des infections, estimant que cela a entraîné une "baisse de 19 % de la productivité des hôpitaux".

Et s'il indique que les listes d'attente ne se sont pas redressées, restant "globalement inchangées depuis novembre 2021", il y a désormais une plus grande proportion de patients qui attendent 18 semaines ou plus pour un traitement électif - 6,61 millions sur la liste d'attente contre 4,42 millions avant le verrouillage.

"Si la moitié environ de ces patients finissent par revenir, les listes d'attente devraient être réduites d'ici mars 2024 environ", indique le rapport.

L'étude a également révélé une incidence plus élevée de la mauvaise santé mentale - chez les enfants et les adultes, de 11,6 % des 6-16 ans (un sur neuf) avant la pandémie à 17,4 % en 2021 (presque un sur cinq). Un adulte sur dix souffrait de dépression avant la pandémie, un chiffre qui s'élève désormais à un sur six.

Un nombre record d'enfants ont également recours à l'aide pour des troubles de l'alimentation : 12 457 d'entre eux ont bénéficié d'un soutien entre 2021 et 2022, soit une augmentation de 55 % par rapport à la période précédant la pandémie. Toutefois, le rapport indique que seuls 60 % des cas urgents sont traités dans les quatre semaines d'attente prévues.

Les effets des mesures de lutte contre la pandémie sont également examinés dans le domaine des soins sociaux, avec 2,2 millions d'heures de soins à domicile non fournies entre le 1er janvier et le 31 mars 2022 en raison de "contraintes de capacité de la main-d'œuvre" - en hausse par rapport aux 300 000 heures "perdues" entre le 1er février et le 30 avril 2021.