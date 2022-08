Le directeur général de l'OMS déclare que les dirigeants mondiaux n'ont pas réagi à la crise du Tigré en raison d'un probable racisme (Vidéo)

Le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, a déclaré mercredi que la crise humanitaire provoquée par le conflit en cours dans la région du Tigré, en Éthiopie, est la "pire catastrophe sur Terre" et que, pourtant, les dirigeants mondiaux n'ont pas réagi de toute urgence - peut-être en raison de "la couleur de la peau des habitants du Tigré".

WHO chief suggests Tigray crisis ignored due to racism / Le chef de l'OMS suggère que la crise du Tigré a été ignorée en raison du racisme