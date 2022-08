Le flop du ministre malien Abdoulaye Diop contre l’armée française (Mondafrique)

Le 15 août, le ministre des Affaires étrangères du Mali, Abdoulaye Diop, a écrit au président du Conseil de sécurité demandant une réunion d’urgence pour mettre la France sur le banc des accusés.

Le responsable malien reprochait à Barkhane de nombreuses violations de l’espace aérien et, ce qui est plus extravagant, une complicité avec les djihadistes. Les militaires français dont on ne peut pas contester la volonté tenace de venir à bout des groupes armés, avait livré des armes et du renseignement aux groupes terroristes !

Comme Mondafrique l’a écrit la missive était maladroite sur la forme et mensongère sur le fond. Les accusations n’avaient aucune chance de prospérer. En effet, pour obtenir cette réunion, il eut fallu qu’elle soit portée par un membre du Conseil de Sécurité. Aucun de ses membres, y compris la Russie, ne peut confirmer un tel soutien de la France aux groupes terroristes...

