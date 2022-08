Le Maréchal étatsuno-libyen Haftar doit liquider ses biens aux États Unis

Le 29 juin 2022, la Cour du district de Virginie a rendu un jugement contre le citoyen Américain Khalifa Belgacem HAFTAR, chef suprême de l’Armée Nationale Libyenne (ANL) pour crimes de guerre, torture, détention illégale, d’actes de mise à mort extra judiciaire, de crimes contre l’humanité le poussant, lui et son clan, à liquider ses biens aux États Unis.

Dans son jugement, la juge Léonie BRINKEMA s’appuie sur l’une des plus anciennes lois américaines, « the Alien Tort Statute » qui permet aux ressortissants étrangers de demander justice aux tribunaux des Etats unis pour des crimes commis par un citoyen américain en dehors du pays et en violation du droit international dans le cas où les crimes de guerre et crimes contre l’humanité sont établis.

L’affaire est prise au sérieux par l’entourage et la famille du Maréchal Libyen. La loi stipule que dans le cas où l’accusation, d’un citoyen américain, est établie, il doit indemniser les victimes. Les biens de la famille Haftar ne sont pas répertoriés de manière exhaustive aux Etats Unis. Deux de ses fils, Okba et Seddik, gèrent le patrimoine de la famille au pays de l’oncle Sam principalement dans l’Etat de Virginie. Les deux autres fils, Saddam et Khaled, activent en Libye, le premier chef de la brigade 106 dont le nom est aussi évoqué pour crime de guerre, tandis que le second a intégré les services des renseignements de l’ANL dès sa sortie de l’académie militaire d’Amman en Jordanie.

Le site « middle East Eye » révèle l’accélération des opérations de vente qui se résume à un manoir en Virginie (2,55 millions $), deux maisons de banlieue (680 000 et 715 000 $) et une maison coloniale (620000$). Le chef de l’ANL de Banghazi dispose également d’un patrimoine international dans l’immobilier, en Egypte, Jordanie, et aux émirats arabe unies...

Lire la suite