Le Royaume-Uni devient une "colonie des États-Unis" Article originel : UK descends into being 'colony of US' Par Zhang Hui et Xu Yelu Global Times

Londres pourrait-elle rester calme si des forces extérieures tentent de diviser le Royaume-Uni, demande le ministre chinois des Affaires étrangères.



La ministre britannique des Affaires étrangères, Liz Truss, en raison de la nécessité de sa campagne pour devenir le prochain premier ministre et de la politique du Royaume-Uni de s'accrocher aux ficelles du tablier des États-Unis, a critiqué la Chine pour ses contre-mesures concernant la visite de la présidente de la Chambre des représentants étatsunienne Nancy Pelosi à Taïwan, ce qui ne fait que prouver que la Grande-Bretagne a perdu sa crédibilité en tant que pays indépendant, ont déclaré des analystes chinois.

Ils ont souligné que la Chine répondrait fermement aux provocations des Etats-Unis et de leurs alliés qui remettent en cause le principe d'une seule Chine et portent atteinte à la souveraineté et à l'intégrité territoriale de la Chine.

Mercredi, Mme Truss a convoqué l'ambassadeur de Chine en Grande-Bretagne, Zheng Zeguang, au sujet de "l'escalade agressive de Pékin contre Taïwan" et a affirmé que "le comportement et la rhétorique de plus en plus agressifs de Pékin menacent la paix et la stabilité dans la région", selon un communiqué publié sur le site Web du ministère britannique des Affaires étrangères, du Commonwealth et du Développement.

En réponse, le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Wang Wenbin, a déclaré lors du point de presse de jeudi que la Chine est fortement mécontente et fermement opposée à cette situation et a déposé des représentations solennelles auprès de la Grande-Bretagne.

"Si l'Écosse devait s'allier à des forces extérieures et se séparer du Royaume-Uni, ce dernier resterait-il calme, ferait-il preuve de retenue, resterait-il assis et regarderait-il la situation se détériorer ?". a demandé Wang.

L'ambassadeur Zheng Zeguang a une nouvelle fois adressé des représentations solennelles à la partie britannique concernant les remarques et les actes erronés de cette dernière sur la question de Taïwan et a fermement réfuté ses accusations gratuites mercredi lors de sa rencontre avec de hauts responsables britanniques.

M. Zheng a souligné que les propos visant à "aider Taïwan à se défendre" ou le projet des parlementaires de se rendre à Taïwan constituent tous deux de graves violations du principe d'une seule Chine et du communiqué des gouvernements de la République populaire de Chine et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord sur l'échange d'ambassadeurs publié il y a 50 ans. Elles entraîneront inévitablement de graves conséquences pour les relations Chine-Royaume-Uni et la partie britannique ne le sait que trop bien, a-t-il déclaré...

Lire la suite