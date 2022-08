Les demandes d'indemnisation au titre de l'assurance contre les préjudices liés aux vaccins en Islande sont 150 fois plus élevées que prévu (Daily Sceptic)

Les demandes d'indemnisation au titre de l'assurance contre les préjudices liés aux vaccins en Islande sont 150 fois plus élevées que prévu Article originel : Vaccine Injury Insurance Claims in Iceland 150 Times Higher Than Expected Par Thorsteinn Siglaugsson* Daily Sceptic

Le fonds d'assurance maladie islandais a maintenant reçu 46 demandes de remboursement de dommages après la vaccination contre la COVID-19. La plupart des demandes sont encore en cours de traitement. Trois ont déjà été approuvées et trois ont été refusées. L'âge moyen des demandeurs dont la demande a été approuvée est de 39 ans.



Environ 311 000 Islandais ont reçu au moins une dose du vaccin contre la COVID-19, ce qui signifie qu'un Islandais sur 6 760 a jusqu'à présent présenté une demande.

À ce jour, un total de 311 cas graves d'effets indésirables suite à la vaccination contre la COVID-19 ont été signalés à l'Agence des médicaments, soit un cas sur 1 000 vaccinés. Ainsi, il apparaît qu'environ 15 % des personnes ayant signalé des effets indésirables graves ont ensuite demandé une indemnisation.



En 2021 et 2022, un peu plus de 6 000 cas d'effets indésirables après la vaccination contre la COVID-19, graves ou non, ont été signalés à l'Agence du médicament. Cela représente environ une personne sur 52 personnes vaccinées.

En 2019, l'Agence du médicament a reçu un total de neuf rapports d'effets indésirables après la vaccination contre la grippe, dont aucun n'était grave. On peut supposer qu'environ 70 000 personnes ont été vaccinées contre la grippe cette année-là, ce qui signifie qu'environ une personne sur 7 800 a signalé des effets indésirables légers et aucune n'a signalé d'effets graves.

Récemment, les données de la grande compagnie d'assurance allemande Techniker Krankenkasse ont montré qu'une personne assurée sur 23 avait reçu une indemnité en raison d'effets indésirables après la vaccination, soit onze fois plus que les années précédentes, une fois corrigée l'ampleur différente de l'effort de vaccination contre la Covid par rapport aux années précédentes. Environ 76 % de la population allemande a été entièrement vaccinée et, en supposant que le même ratio soit appliqué aux 11 millions d'assurés de la Techniker Krankenkasse, cela représente une personne vaccinée sur 17. Il faut tenir compte ici du fait que ce chiffre inclut tous les effets indésirables, graves ou non. Les chiffres islandais sont bien en deçà.



En mai de cette année, 36 Islandais avaient déposé des plaintes après la vaccination contre la COVID-19. Depuis lors, il y en a eu 10 de plus, ce qui, compte tenu du faible taux de vaccination pendant les mois d'été, une telle augmentation de 27% indique un retard considérable ; nous pouvons donc supposer que ce nombre continuera à augmenter au cours des prochains mois, voire des prochaines années. Il faut également garder à l'esprit que le processus de demande n'est pas une tâche facile et que pour qu'une demande soit acceptée, il faut fournir des preuves tangibles de la relation de cause à effet.

Le taux d'une demande pour 6 760 personnes vaccinées est énorme et extrêmement préoccupant. Comparé au taux attendu d'un à deux cas d'effets indésirables graves sur un million après une vaccination contre la grippe, cela représente une multiplication par 75 à 150 et il ne fait aucun doute que ces chiffres vont continuer à augmenter. Si nous utilisons une estimation prudente, basée sur les cas déjà évalués (trois acceptés, trois refusés), nous constatons encore une multiplication par 33 à 75 par rapport à ce que l'on peut généralement attendre après une vaccination contre la grippe. Même si nous ne comptons que les trois demandes déjà acceptées, cela représente environ 10 cas sur un million, soit cinq à dix fois le taux attendu.





* Thorsteinn Siglaugsson est un économiste, consultant et écrivain basé en Islande. Vous pouvez vous abonner à sa lettre d'information Substack ici.