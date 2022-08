Les données de l'ONS suggèrent un taux de mortalité vaccinale chez les plus de 75 ans allant jusqu'à un pour 275 doses (Daily Sceptic)

Les données de l'ONS suggèrent un taux de mortalité vaccinale chez les plus de 75 ans allant jusqu'à un pour 275 doses. Article originel : ONS Data Suggest a Vaccine Fatality Rate in the Over-75s of Up to One Every 275 Doses Par Nick Bowler Daily Sceptic, 26.08.22

Le Royaume-Uni a mené une expérience unique qui a débuté fin mars et s'est achevée fin août. Toutes les personnes âgées de plus de 75 ans se sont vu offrir un deuxième vaccin de rappel (quatrième injection) et, à ce jour, environ 80 % d'entre elles ont accepté cette offre .

En fait, il y a eu une surmortalité non covidienne (NCEM) d'environ 16 200 décès dans la cohorte des plus de 75 ans au cours de cette période, ce qui équivaut à un décès en excès pour 275 doses administrées (voir ci-dessous pour le mode de calcul). Cela peut être le signe d'une vulnérabilité accrue à chaque dose successive administrée.

Si l'on considère les personnes de moins de 75 ans au cours de la même période, il y a eu environ 3 300 décès excédentaires non liés à la Covid. Environ 7,8 millions de doses de vaccin (première, deuxième ou troisième dose) ont été administrées à ce groupe, ce qui correspond à un décès pour 2 350 doses administrées, soit un facteur 8,5 fois inférieur à celui des plus de 75 ans.

Les taux de NCEM ont été calculés à partir des données hebdomadaires de l'ONS sur la mortalité stratifiée par âge (onglet 2), en leur soustrayant les décès dus à la Covid stratifiés par âge (onglet 4) pour obtenir les chiffres de la mortalité non-Covid. La comparaison avec les taux de mortalité moyens sur cinq ans avant Covid nous permet de calculer les décès en excès et d'obtenir le NCEM.



Une fois tout cela fait, nous voyons qu'il y a eu 223 076 décès au total, soit un excès de 22 992 par rapport aux moyennes 2015-2019 (augmentation de 11,5%). Il y a eu 8 468 décès dus à la Covid (où la Covid a été enregistrée comme cause sous-jacente sur le certificat de décès ; 3,8% du total des décès) sur cette période, répartis 6 605 à 1 863 entre les plus de 75 ans et les moins de 75 ans. Cela donne des valeurs NCEM (surmortalité non covidienne) de respectivement 11 195 excès (8,3%) et 3 329 excès (5,1%).

Il existe toutefois un autre facteur important à prendre en compte pour la cohorte des plus de 75 ans, à savoir le déplacement de la mortalité (MD). J'y ai fait référence dans mon premier article sur les dommages potentiels des vaccins. Le déplacement de la mortalité est l'effet d'une épidémie virale ou d'une autre cause de mortalité élevée qui fait que de nombreuses personnes meurent plus tôt qu'elles ne l'auraient fait autrement. Il en résulte que moins de personnes sont susceptibles de mourir dans les mois qui suivent, un fait qui doit être pris en compte lors du calcul de la surmortalité.



Si le déplacement de la mortalité s'applique à tous les âges, il présente un intérêt négligeable pour les cohortes plus jeunes. La raison en est que les personnes âgées ont une durée de vie moyenne restante beaucoup plus courte que les jeunes, de sorte que tout le déplacement de la mortalité se produit dans un laps de temps relativement court. L'âge médian des décès dus à la Covid a été d'environ 83 ans tout au long de la pandémie, et pour cette tranche d'âge, l'algorithme utilisé pour déterminer le déplacement de la mortalité montre un déplacement d'environ 9 % des décès excédentaires chaque année pendant environ quatre ans avant de commencer à diminuer.

Pour les moins de 75 ans, le déplacement de la mortalité est réparti sur un plus grand nombre d'années et il y a de toute façon moins de décès en excès par rapport à la cohorte plus âgée, puisque la plupart des décès en excès au cours des deux dernières années et demie ont été causés par le Covid, qui a principalement tué la partie la plus âgée de la population.

Comme il y a eu environ 150 000 décès en excès depuis le début de la pandémie, un déplacement de la mortalité de 9% par an donne un MD d'un peu moins de 5 000 pour une période de 21 semaines, qui doit être ajouté au NCEM pour la cohorte des plus de 75 ans (car il diminue effectivement la base de référence de 5 000). On obtient ainsi le chiffre de 16 200 NCEM indiqué ci-dessus, ce qui équivaut à un décès en excès pour 275 doses administrées. Ce chiffre est supérieur de 12 % à la moyenne quinquennale, contre 5,1 % pour les moins de 75 ans, ce qui indique que les décès en excès sont concentrés chez les plus de 75 ans, comme on pourrait s'y attendre si les vaccins du printemps jouaient un rôle majeur.