Les injections de rappel pour tous sont un gaspillage de l'argent des contribuables, selon le patron d'AstraZeneca (The Telegraph)

Les injections de rappel pour tous sont un gaspillage de l'argent des contribuables, selon le patron d'AstraZeneca.

Article originel : Booster jabs for all is waste of taxpayer cash, says AstraZeneca boss

Par Hannah Boland

The Telegraph, 27 Août 2022



Pascal Soriot affirme que la recherche suggère que les personnes en bonne santé ont une immunité de longue durée.

Selon le directeur général d'AstraZeneca, les rappels annuels généralisés du vaccin contre la Covid-19 ne sont pas une "bonne utilisation" de l'argent des contribuables.

Pascal Soriot a déclaré au Telegraph que la recherche suggère que le vaccin protège les personnes en bonne santé contre les maladies graves pendant "longtemps", ce qui signifie que la plupart d'entre elles n'auront pas besoin d'une injection de rappel pour éviter les complications graves du virus.

S'adressant au Telegraph, M. Soriot a déclaré : "Les personnes qui sont par ailleurs en bonne santé - surtout si elles sont jeunes, ont été vaccinées, ont déjà été stimulées - les stimuler à nouveau, je ne suis pas sûr que ce soit vraiment une bonne utilisation des ressources."

Les recherches suggèrent que l'immunité de la plupart des personnes en bonne santé contre les maladies graves devrait durer "plus d'un an à coup sûr", a-t-il ajouté, et pourrait persister pendant trois ou quatre ans.

Renforcer l'immunité des personnes âgées pourrait être une bonne stratégie étant donné qu'elles sont plus à risque, a ajouté M. Soriot.

AstraZeneca a déjà suggéré que les gouvernements attendent davantage de données sur l'efficacité de deux doses avant de proposer une troisième dose au grand public.

AstraZeneca fait actuellement pression sur les responsables pour qu'ils dépensent davantage pour les traitements par anticorps Covid destinés aux personnes immunodéprimées, comme celles atteintes de cancers du sang ou les patients transplantés. Les ministres ont été critiqués par les principales organisations caritatives du secteur de la santé pour leur décision de ne pas commander l'Evusheld d'AstraZeneca, qui est disponible dans de nombreux autres pays. Son utilisation a été approuvée au Royaume-Uni, mais aucune commande n'a encore été passée...

Lire la suite