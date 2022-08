Les jeunes médecins canadiens meurent à un taux 23 fois supérieur à la normale après le deuxième rappel (Substack)

Les jeunes médecins canadiens meurent à un taux 23 fois supérieur à la normale après le deuxième rappel. Article originel : Young doctors in Canada are dying at a rate 23X normal after the second booster Par Steve Kirsch Substack, 30.08.22

Les données de l'Association médicale canadienne (AMC) pour 2020 montrent que les médecins canadiens de 50 ans et moins meurent à un rythme d'environ 6 par an.

Nous constatons une multiplication par 23 du taux de mortalité, toutes causes confondues, après la vaccination des médecins canadiens âgés de 50 ans et moins (par rapport aux taux de mortalité des jeunes médecins en 2020).

Les résultats sont stupéfiants si nous examinons les décès de jeunes médecins : cela rend l'impact des vaccins beaucoup plus facile à voir car il y a plus de signal et moins de bruit puisque les médecins de moins de 50 ans meurent rarement.

Grâce au brillant travail de Marc Godard et de Brent Kievit-Kylar, nous disposons maintenant des données sur les décès de l'AMC dont j'ai parlé plus tôt dans un format de feuille de calcul Google où elles peuvent être facilement analysées pour la première fois. Notez que l'AMC a supprimé les entrées antérieures à 2020 parce qu'elle a déclaré que la tenue à jour de ces données exigeait trop de ressources. C'est difficile à croire, mais c'est ce qu'ils ont dit.

1. Ouvrez la feuille de calcul. En utilisant le filtre "50 ans et moins", vous pouvez voir que 6 médecins sont morts en 2020 avant le lancement du vaccin au Canada le 14 décembre. Donc 6 jeunes médecins morts en 348 jours est notre taux de mortalité de base. 2. D'après mon article sur les décès au Canada, nous savons qu' au moins 6 médecins canadiens âgés de 50 ans et moins sont décédés au cours d'une période de 15 jours , du 13 au 28 juillet, après que le quatrième rappel ait été exigé. Les voici :

Notez que les vaccins contre la COVID sont réputés pour accélérer les cancers existants, en provoquer de nouveaux et tuer les personnes soumises à un stress physique, comme la natation ou la course à pied.

Je ne porte pas de jugement ici. Je fais simplement le compte des taux de mortalité, toutes causes confondues, après la vaccination, par rapport aux taux de mortalité moyens du même groupe d'âge un an plus tôt.

Nous avons donc 6 décès/348 jours en 2020 contre 6 décès/15 jours après le deuxième rappel.

348/15=23.2X.

Ainsi, les médecins de 50 ans et moins vivant au Canada meurent après le deuxième rappel à un taux 23 fois supérieur au taux normalement attendu.

J'ai trouvé une élévation similaire des taux de mortalité pour les vaccinés dans mes enquêtes.

Si vous vous souvenez, j'ai publié un article il y a tout juste 20 jours, le 10 août, dans lequel j'utilisais les données soumises par plus de 600 lecteurs pour calculer un taux de mortalité accru pour les personnes vaccinées par rapport aux personnes non vaccinées. Le calcul était le suivant : si vous étiez vacciné, votre risque de décès était 20,4 fois plus élevé que celui des personnes non vaccinées. Ce calcul s'applique à tous les âges, pas aux personnes de 50 ans et moins. Ils ne sont donc pas directement comparables, mais 20,4X et 23,2X sont assez similaires. Ce sont des signaux importants.

Maintenant, vous pourriez vous demander : "Si le vaccin fait augmenter les taux de mortalité de cette façon, alors les pompes funèbres doivent être en pleine expansion". C'est le cas, mais pas par 20X ! En effet, il s'agit de moins de 50 décès, ce qui est relativement peu dans l'absolu.

J'ai pensé que vous deviez savoir ce que montrent les données sur les décès des médecins canadiens et je suis sûr qu'il y a beaucoup de biais et de facteurs de confusion qui affectent ce calcul, mais même si je me trompe d'un ordre de grandeur, ce résultat devrait être extrêmement troublant pour les autorités sanitaires du monde entier : nous ne devrions jamais administrer à quiconque une injection qui est plus susceptible d'augmenter son risque de décès que de le réduire.

S'il s'agissait d'une anecdote isolée et de la seule donnée négative, beaucoup de gens hausseraient les épaules et l'ignoreraient.

Mais il ne s'agit pas d'un incident isolé. Il s'agit d'un autre point de données très troublant montrant que les vaccins devraient être immédiatement arrêtés.

Résumé

Cela fait maintenant plus de 15 mois que je fais ce travail et je n'ai toujours pas trouvé de données fiables montrant que les vaccins sont sûrs ou efficaces.

Je continue à chercher.