Les soldats britanniques se préparent à la guerre contre la Russie (Mirror)

L'adjudant Paul Carney a déclaré que les soldats devraient préparer leurs familles à la possibilité d'être envoyés en Ukraine pour combattre la Russie dans la guerre qui dure maintenant depuis six mois.

Le temps est venu de préparer « les familles et les proches » à la possibilité d'être envoyés en Orient.

Il a déclaré que le monde avait changé depuis l'invasion de l'Ukraine par Vladimir Poutine le 23 février – il y a six mois mardi – et que les troupes britanniques « doivent être préparées aux nouvelles réalités ».

L'adjudant 1 Carney – l'adjudant le plus haut gradé de l'armée – a écrit dans le magazine Soldier : « Je veux que nous vérifiions tous que nous sommes physiquement aptes aux opérations. Et il est également important de préparer les proches et les familles, qui ont souvent le rôle le plus difficile en notre absence.

"Ma demande est que vous ayez des discussions sur un déploiement potentiel avec eux maintenant. Trouvez les numéros des réseaux de soutien et les personnes compétentes qui peuvent les aider, comme l'assistant social de l'unité et l'aumônier.

"C'est essentiel car nous pourrions être hors de contact pendant de longues périodes en déploiement. S'assurer que nos proches ont le soutien dont ils ont besoin est également vital pour nous, car nous n'allons pas donner 100% en déploiement si nous sommes inquiets pour nos proches."

Le général Sir Richard Dannatt, ancien chef de l'armée, a déclaré : « C'est un conseil prudent du plus haut gradé de l'armée. Cela ne signifie pas que l'armée est sur le point d'être déployée en Ukraine, mais il est du devoir de toute armée en temps de paix de se préparer à la guerre, dans tous les aspects de la vie.

"Cela dit, avec une guerre en Europe, une Russie agressive et des pays inquiets aux frontières de la Russie, il est logique que les soldats britanniques soient réalistes quant à ce qui pourrait arriver."

Sa référence au fait d'être hors de contact fait référence à l'interception et à l'écoute des téléphones portables par la Russie. Et son alerte fait écho à un avertissement du général Sir Patrick Sanders, chef de l'armée, qui a déclaré en juin : "Nous sommes la génération qui doit préparer l'armée à combattre à nouveau en Europe."

La guerre a fait 100 000 morts ou blessés parmi les soldats ukrainiens et russes.

La Grande-Bretagne a envoyé des armes antichars et des lance-roquettes en Ukraine et a aidé à former ses forces, tandis que les Royal Marines sont maintenant à l'intérieur de l'ambassade britannique à Kiev.

Source: The Mirror

Traduction: Fawkes News