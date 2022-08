Panique à l'Elysée ! Après la descente du FBI à Mar-a-Lago, Trump prétend avoir des "renseignements" sur la vie sexuelle de Macron (Rolling Stone)

Trump s'est vanté d'avoir des "renseignements" sur la vie sexuelle de Macron Article originel : Trump Bragged He Had ‘Intelligence’ on Macron’s Sex Life Par Adam Rawnsley, Asawin Suebsaeng Rolling Stone, 29.08.22

Le FBI a saisi un document contenant des "informations" sur le président français lors de la descente à Mar-a-Lago, ce qui a poussé les autorités des deux pays à chercher des réponses.





L'ancien président étatsunien, selon certaines sources, faisait une fixation sur la vie privée de son homologue français.

Sur la liste des documents saisis par le FBI dans la propriété de Donald Trump à Mar-a-Lago, le point 1a est répertorié uniquement comme "info re : Président de la France". Pour Trump, cela a été un sujet d'intérêt intense - et de pacotille - pendant des années.

Plus précisément, Trump s'est vanté auprès de certains de ses plus proches collaborateurs - pendant et après son passage à la Maison Blanche - de connaître des détails illicites sur la vie amoureuse du président français Emmanuel Macron, racontent deux personnes au courant de l'affaire à Rolling Stone. L'ancien président a même affirmé qu'il avait appris certains de ces détails grâce à des "renseignements" qu'il avait vus ou sur lesquels il avait été briefé, disent ces sources.

Il n'est pas clair si le document relatif à Macron que le FBI a saisi lors de la descente de police avait quelque chose à voir avec la vie privée du président français. On ne sait pas non plus si les informations sur Macron saisies à Mar-a-Lago sont issues de la collecte de renseignements étatsuniens ou même classifiées.



Mais la simple révélation de son existence a déclenché une panique transatlantique, selon deux autres sources familières de la situation. Et le fait que Trump ait déjà parlé des manières prétendument "coquines" de Macron que "peu de gens connaissent" n'a fait qu'intensifier ces inquiétudes. Les responsables français et étatsuniens ont cherché à savoir précisément ce que Trump avait sur Macron et le gouvernement français, et si certains de ces éléments étaient de nature sensible, ont indiqué les sources. Les responsables des deux pays voulaient savoir si cette découverte représentait une sorte de violation de la sécurité nationale ou s'il s'agissait d'un souvenir frivole mais volé.