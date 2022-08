Pfizer demande l'autorisation de mettre à jour le vaccin Covid, sans nouvelles données d'essais cliniques (Statenews)

Pfizer demande l'autorisation de mettre à jour le vaccin Covid, sans nouvelles données d'essais cliniques Article originel : Pfizer seeks authorization for updated Covid vaccine, without fresh clinical trial data Par Matthew Herper Statenews, 22.08.22

Pfizer et BioNTech ont annoncé lundi qu'ils avaient demandé à la Food and Drug Administration d'autoriser une nouvelle injection de rappel ciblant la souche Omicron BA.4/BA.5 du coronavirus responsable de la Covid-19, première étape d'un processus qui pourrait conduire à des injections de rappel plus efficaces.

Dans le même communiqué de presse, les sociétés ont indiqué qu'une étude clinique portant sur l'innocuité, la tolérance et l'immunogénicité du vaccin, qui inclut également la souche originale de la Covid, devrait débuter ce mois-ci, ce qui signifie que les données ne seront pas disponibles pour être examinées par la FDA.

La demande d'autorisation du vaccin sans nouvelles données d'essais cliniques fait partie d'une manœuvre audacieuse et potentiellement controversée des États-Unis et de leurs conseillers pour tenter de devancer le coronavirus à mutation rapide, le SRAS-CoV-2. Mais c'est une manœuvre qui pourrait également s'avérer très payante...

Lire la suite