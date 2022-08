Répression, terreur, crainte : le gouvernement veut faire taire l'opposition (Off Guardian)

Répression, terreur, crainte : le gouvernement veut faire taire l'opposition

Article originel : Repression, Terror, Fear: The Government Wants to Silence the Opposition

Par John W. Whitehead & Nisha Whitehead

Off Guardian, 12.08.22

Tout cela fait partie d'un plan élaboré par les architectes de l'État policier. Le gouvernement veut une raison de réprimer, de verrouiller et d'amener ses plus gros canons. Ils veulent nous diviser. Ils veulent que nous nous retournions les uns contre les autres. Ils veulent que nous soyons impuissants face à leur artillerie et à leurs forces armées. Ils nous veulent silencieux, serviles et dociles. Ils ne veulent certainement pas que nous nous souvenions que nous avons des droits, et encore moins que nous essayions d'exercer ces droits de manière pacifique et légale, qu'il s'agisse de protester contre les efforts politiquement corrects visant à blanchir le passé, de contester les mandats COVID-19, de remettre en question les résultats des élections ou d'écouter d'autres points de vue - même ceux qui relèvent de la conspiration - afin de nous forger notre propre opinion sur la véritable nature du gouvernement. Et ils ne veulent absolument pas que nous nous engagions dans des activités relevant du premier amendement qui remettent en cause le pouvoir du gouvernement, révèlent la corruption du gouvernement, exposent les mensonges du gouvernement et encouragent les citoyens à se défendre contre les nombreuses injustices du gouvernement.

Pourquoi pensez-vous que le fondateur de Wikileaks, Julian Assange, continue de moisir en prison pour avoir osé dénoncer les crimes de guerre du gouvernement étatsunien, alors que les responsables gouvernementaux qui violent, pillent et tuent s'en sortent avec à peine plus qu'une tape sur la main ? C'est ainsi que cela commence. Nous avançons rapidement sur cette pente glissante vers une société autoritaire dans laquelle les seules opinions, idées et discours exprimés sont ceux autorisés par le gouvernement et ses cohortes de sociétés. Dans le sillage des émeutes du 6 janvier au Capitole, le "terrorisme intérieur" est devenu la nouvelle tête d'affiche de l'expansion des pouvoirs du gouvernement au détriment des libertés civiles.

Bien sûr, le "terrorisme intérieur" n'est que la dernière expression en date, utilisée de manière interchangeable avec "anti-gouvernement", "extrémiste" et "terroriste", pour décrire toute personne qui pourrait se situer quelque part dans un très large éventail de points de vue pouvant être considérés comme "dangereux". Ce pouvoir unilatéral de museler la liberté d'expression représente un danger bien plus grand que celui que pourrait représenter un soi-disant extrémiste de droite ou de gauche. Les ramifications sont si étendues qu'elles font de presque chaque Américain un extrémiste en paroles, en actes, en pensées ou par association. Regardez et voyez : nous sommes tous sur le point de devenir des ennemis de l'État. Comme je l'explique clairement dans mon livre Battlefield America : The War on the American People et dans son pendant fictionnel The Erik Blair Diaries, chaque fois que vous avez un gouvernement qui opère dans l'ombre, parle dans un langage de force et gouverne par décret, vous feriez mieux de vous méfier. Alors, quelle est la réponse ? Pour commencer, nous devons nous rappeler que nous avons tous des droits et que nous devons les exercer. Mais surtout, nous devons protéger le droit du peuple à dire la vérité au pouvoir, quelle que soit cette vérité. Soit "nous, le peuple", croyons en la liberté d'expression, soit nous n'y croyons pas. Il y a cinquante ans, le juge de la Cour suprême William O. Douglas a posé la question suivante : Depuis quand attend-on de nous, Américains, que nous nous soumettions à l'autorité et que nous parlions avec crainte et respect à ceux qui nous représentent ? La théorie constitutionnelle veut que nous, le peuple, soyons les souverains, et que les représentants de l'État et du gouvernement fédéral ne soient que nos agents. Nous, qui avons le dernier mot, pouvons parler doucement ou avec colère. Nous pouvons chercher à défier et à ennuyer, comme nous n'avons pas besoin de rester dociles et silencieux... [A]u niveau constitutionnel, la parole n'a pas besoin d'être un sédatif ; elle peut être perturbatrice... [Une] fonction de la liberté de parole dans notre système de gouvernement est d'inviter à la dispute. Elle peut en effet servir au mieux son objectif élevé lorsqu'elle induit une condition d'agitation, crée un mécontentement avec les conditions telles qu'elles sont, ou même incite les gens à la colère". En d'autres termes, la Constitution n'exige pas des Etatsuniens qu'ils soient serviles ou même civils envers les représentants du gouvernement. La Constitution n'exige pas non plus l'obéissance (bien qu'elle insiste sur la non-violence). D'une manière ou d'une autre, le gouvernement continue de négliger cet élément important de l'équation.