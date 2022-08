Roger Waters sur une liste de l’extrême droite ukrainienne de gens à abattre (LGS)

Le site Myrotvorets, accuse le musicien Roger Waters, membre fondateur du groupe de rock Pink Floyd, de délits « anti-ukrainiens ». Ces délits présumés comprennent la diffusion de « propagande anti-ukrainienne », la collaboration aux efforts visant à légitimer l’annexion de la Crimée par la Russie et la contestation de l’intégrité territoriale de l’Ukraine.



Le site affiche des captures d’écran d’une interview que Waters a accordée aux médias russes en 2018, ainsi que des informations générales sur Waters et des remarques sur la guerre en Ukraine que le musicien a faites dans des interviews récentes. Par exemple, il cite ses commentaires sur la Crimée, le soutien du département d’État américain au coup d’État de 2014 en Ukraine et la campagne de russophobie. Le site mentionne également sa caractérisation des Russes comme « courageux, inébranlable et inflexible ».

Au bas de la page, Myrotvorets appelle les « agences du maintien de l’ordre » à intervenir contre Waters pour ses « actes délibérés contre la sécurité nationale de l’Ukraine, contre la paix, la sécurité humaine et le droit et l’ordre internationaux, ainsi que d’autres infractions ».



Myrotvorets aurait été créé en 2014 par Anton Gerashchenko, ancien assistant du ministre ukrainien de l’Intérieur. Il répertorie les informations personnelles telles que les adresses et les numéros de téléphone de certains des prétendus « ennemis de l’Ukraine » qu’il nomme. Le site est devenu tristement célèbre lorsque plusieurs personnes qu’il avait ciblées ont été assassinées. On compte parmi ces personnalités l’écrivain ukrainien Oles Buzina, l’ancien législateur ukrainien Oleg Kalachnikov et le photojournaliste indépendant italien Andrea Rocchelli.

Parmi les milliers de noms répertoriés par Myrotvorets figurent ceux de journalistes, d’hommes d’affaires et d’hommes politiques, ukrainiens et étrangers. En plus de celui de Waters, les noms notables incluent Viktor Orban, le premier ministre de la Hongrie ; Gerhard Schroeder, ancien chancelier allemand ; Henry Kissinger, ancien secrétaire d’État américain ; et Bachar Assad, président de la Syrie. La mesure du caractère tout à fait infâme et réactionnaire de Myrotvorets est attestée par son énumération également des noms de plus de 300 enfants.

Waters s’est longtemps prononcé contre le nationalisme et la guerre dans sa musique et dans des interviews. Son propre père fut tué pendant la Seconde Guerre mondiale et son grand-père, pendant la Première Guerre mondiale. Parmi les thèmes du légendaire album de Pink Floyd The Wall (1979), dont Waters était le principal auteur, figure la menace du fascisme. The Final Cut (1983) met en contraste le patriotisme que l’État britannique a promu pendant la Seconde Guerre mondiale avec ce que Waters considérait comme la trahison du pays envers ses soldats tombés au combat. Il comprend également des déclarations féroces contre la guerre des Malouines.

Dans ses commentaires sur la guerre en Ukraine, Waters a démontré une compréhension de l’histoire et une saine opposition à l’autorité de l’État. Il a toujours fait la distinction entre les gens ordinaires et les États dans lesquels ils vivent. Concernant le statut de la Crimée, Myrotvorets cite Waters ainsi : « Je sais que Sébastopol est très important pour la Russie et les Russes. Il existe de nombreux contrats et documents selon lesquels la Russie a tous les droits sur cette ville. »

Waters a raison de dire que la guerre n’a pas commencé avec l’invasion russe de l’Ukraine en février. « Le changement de pouvoir en Ukraine [en 2014], planifié par Washington, a simplement poussé Moscou à intervenir », a-t-il déclaré. Dans une récente interview avec CNN qui a attiré une attention considérable, Waters a réfuté catégoriquement les points de discussion du département d’État américain répétés par l’intervieweur Michael Smerconish. Il a souligné que l’expansion vers l’est de l’OTAN, qui a été menée en violation des assurances diplomatiques qui avaient été données à la Russie, a été un facteur majeur contribuant à la guerre.

Waters a également suscité la colère en soulignant l’hypocrisie de l’insistance du président Joe Biden sur le respect du droit international. Myrotvorets cite Waters qui a observé que les États-Unis eux-mêmes rompent librement les accords internationaux lorsqu’ils entrent en conflit avec leurs intérêts impérialistes. « Ils les violent constamment et prétendent qu’ils peuvent faire ce qu’ils veulent », a déclaré Waters. « Cette position me fait juste peur, car un jour, elle nous tuera tous. » Waters a également déclaré que les politiciens occidentaux utilisent la campagne de russophobie et la diabolisation du président russe Vladimir Poutine pour réprimer l’opposition interne.

Malgré la façon dont il a été décrit dans diverses publications, Waters ne soutient pas Poutine. En réponse à une lettre d’Alina Mitrofanova, une admiratrice ukrainienne de 19 ans, Waters a écrit : « J’ai lu votre lettre, je ressens votre douleur, je suis dégoûté par l’invasion de l’Ukraine par Poutine, c’est une erreur criminelle à mon avis, l’acte d’un gangster, il doit y avoir un cessez-le-feu immédiat. Il a publié sa réponse sous forme de lettre ouverte sur Facebook en mars.

Waters a ajouté que « les gouvernements occidentaux attisent le feu qui détruira votre beau pays en déversant des armes sur l’Ukraine, au lieu de s’engager dans la diplomatie qui sera nécessaire pour arrêter le massacre ». Il a également contredit poliment une déclaration que Mitrofanova avait faite sur l’atmosphère politique en Ukraine. « Votre conviction à “200 pour cent”qu’il n’y a pas de néonazis dans votre pays est presque certainement erronée », a-t-il écrit, mentionnant les bataillons Azov, la Milice nationale et le C14 comme « des groupes néonazis autoproclamés bien connus ». De telles déclarations ont suscité la colère de l’extrême droite ukrainienne et de ceux qui la financent : l’impérialisme américain et l’OTAN.

Waters joue actuellement dans sa tournée « This Is Not a Drill », qui, écrivions-nous, « utilise le vaste catalogue artistique de Waters pour condamner la cruauté de l’élite dirigeante aux États-Unis et dans le monde. Pratiquement chaque chanson cible des problèmes urgents de notre époque : la guerre impérialiste, le fascisme, le poison du nationalisme, le sort des réfugiés, les victimes de l’oppression de l’État, la pauvreté mondiale, les inégalités sociales, l’attaque contre les droits démocratiques et le danger d’anéantissement nucléaire ».

En parlant de cette tournée, Waters a récemment déclaré : « J’ai ce sentiment étrange que, contrairement à d’autres concerts que j’ai faits dans le passé, ce concert donne l’impression qu’il pourrait se transformer en un mouvement quelconque. Je ne dis pas que je dirige un mouvement, mais ce que je dis, c’est que je fais partie du mouvement et tant de personnes dans le public en font partie ou sont capables d’en faire partie, qu’on a le sentiment que nous sommes vraiment unis et que nous nous parlons vraiment. »

En effet, c’est précisément un mouvement de masse, basé dans la classe ouvrière internationale, qui doit mettre fin à la guerre et vaincre le fascisme et l’impérialisme.

(Article paru en anglais le 25 août 2022)