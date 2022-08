Un livre sans complaisance sur « les Ambassades de la Françafrique » (Mondafrique)

Michael Pauron, un des trop rares journalistes indépendants spécialistes de l’Afrique et un des initiateurs de l’excellent site Afrique XXI, publie « Les Ambassades de la Françafrique, l ‘héritage colonial de la diplomatie française » ( Édition « Survie », Collection « Dossier noir », 232 pages). À paraitre le 22 septembre 2022

Dans les années 1960, les colonies françaises d’Afrique subsaharienne accédaient officiellement à leur indépendance. On donnait les palais des gouverneurs aux nouveaux présidents, on nommait des ambassadeurs et on construisait des ambassades. L’État français disait vouloir ainsi normaliser ses relations avec ces pays souverains. Or, soixante ans plus tard, le faste des résidences de France, le comportement des diplomates et la marche de l’administration française donnent une tout autre image, où les ambassades et leurs locataires occupent encore une place importante dans les destinées africaines.