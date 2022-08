Un quart des 400 guerres menées par les États-Unis se sont déroulées au Moyen-Orient et en Afrique, selon une étude (MEE)

Un quart des 400 guerres menées par les États-Unis se sont déroulées au Moyen-Orient et en Afrique, selon une étude. Article originel : A quarter of America's 400 wars have been in the Middle East and Africa, study finds Par Elis Gjevori Middle East Monitor

Les auteurs concluent que la fin de la guerre froide a libéré les ambitions militaires mondiales des États-Unis, les régions du Moyen-Orient et du Sahel étant "de plus en plus" visées.

Une nouvelle étude majeure a conclu que les interventions militaires étatsuniennes ciblent "de plus en plus" le Moyen-Orient et l'Afrique, constituant plus d'un quart des campagnes du pays tout au long de son histoire.

Depuis leur fondation en 1776 jusqu'en 2019, les États-Unis ont entrepris près de 400 interventions militaires, dont plus d'un quart dans la période qui a suivi la guerre froide, indique également le rapport.

La première grande étude de ce type, intitulée Introducing the Military Intervention Project : A New Dataset on US Military Interventions, 1776-2019, a également révélé que l'ère post-11 septembre s'est traduite par "des niveaux d'hostilité plus élevés", les aventures militaires étatsuniennes devenant "extrêmement banales".

"L'impact cumulatif de ce que nous avons découvert grâce à notre effort de collecte de données était en effet surprenant", a déclaré Sidita Kushi, professeur adjoint à la Bridgewater State University dans le Massachusetts, et l'un des auteurs de l'étude. "Nous ne nous attendions pas à ce que la quantité et la qualité des interventions militaires étatsuniennes soient aussi importantes que celles révélées par les données", a déclaré Kushi à Middle East Eye.

Après l'effondrement de l'Union soviétique en 1991, les États-Unis sont devenus la puissance militaire dominante dans le monde. Toutefois, cela ne s'est pas traduit par une diminution des interventions militaires.

"L'ère de l'après-guerre froide a produit moins de conflits entre grandes puissances et d'instances dans lesquelles il faut défendre les intérêts vitaux des États-Unis, mais les interventions militaires étatsuniennes se poursuivent à un rythme élevé et avec des hostilités plus importantes", conclut le rapport. "Ce modèle militariste persiste pendant une période de paix relative, où l'on peut soutenir que les menaces directes contre la patrie et la sécurité des États-Unis sont moins nombreuses."

La "guerre mondiale contre la terreur

Après la fin de la guerre froide, les interventions militaires humanitaires étatsuniennes ont été de plus en plus justifiées sous la bannière des droits de l'homme.

Pendant la "guerre mondiale contre la terreur" (GWOT) des États-Unis après le 11 septembre, il ne faut pas s'étonner que Washington ait choisi d'utiliser la force militaire pour "résoudre ses problèmes", a déclaré Monica Duffy Toft, professeur de politique internationale à la Fletcher School de l'université Tufts, également dans le Massachusetts.

"La GWOT est, en fait, emblématique de la manière dont les États-Unis en sont venus à résoudre leurs problèmes à cette époque : la guerre", a déclaré à MEE Toft, co-auteur de l'étude.

L'étude a révélé que la fin de la guerre froide a libéré les ambitions militaires étatsuniennes à l'échelle mondiale. Alors même que les rivaux des États-Unis réduisaient leurs interventions militaires, Washington "a commencé à intensifier ses hostilités", ce qui a entraîné un "écart croissant entre les actions des États-Unis par rapport à celles de leurs adversaires".

Aujourd'hui, l'Institut international de recherche sur la paix de Stockholm estime le coût de l'armée étatsunienne à plus de 800 milliards de dollars par an, soit près de 40 % des dépenses militaires mondiales.

"Les États-Unis continuent de donner la priorité au financement de leur département de la défense tout en limitant le financement et le rôle de leur département d'État", a déclaré M. Toft, ajoutant qu'"actuellement, les forces spéciales étatsuniennes sont déployées dans plus de pays que les ambassadeurs".

Les interventions militaires étatsuniennes sont également devenues plus obscures. L'époque où Washington lançait toute la puissance de son armée dans un conflit, comme en Irak et en Afghanistan, est révolue. Aujourd'hui, des bases militaires éloignées, comme l'aérodrome d'Agadez au Niger, d'une valeur de 110 millions de dollars, mènent des frappes de drones à l'abri des regards dans une grande partie du Sahel.

Plus tôt cette année, l'administration Biden a étendu l'empreinte militaire étatsunienne en Afrique en revenant sur la décision de l'ancien président étatsunien Donald Trump de retirer les troupes de Somalie, établissant ainsi une base militaire permanente dans le pays.

La violence tend à engendrer la violence

Les empreintes militaires mondiales des Etats-Unis "pourraient être surprenantes pour les Etatsuniens. Malheureusement, elles ne sont guère surprenantes pour le reste du monde", a déclaré M. Kushi à MEE, ajoutant que "la légitimité des États-Unis a sérieusement souffert, en grande partie à cause de leur position hyper-interventionniste qui dure maintenant depuis des décennies".

Si, pendant une grande partie de leur histoire, les États-Unis ont considéré le recours à la force militaire comme un dernier recours, les dernières décennies ont bouleversé cette tradition, avertit M. Kushi, et avec elle, "beaucoup de respect pour les États-Unis, même parmi nos alliés"....

