Un rapport sur l'assurance aux États-Unis indique un doublement de la mortalité dans la tranche d'âge des 35-44 ans au troisième trimestre 2021 (Daily Sceptic)

Un rapport sur l'assurance aux États-Unis indique un doublement de la mortalité dans la tranche d'âge des 35-44 ans au troisième trimestre 2021

Article originel : U.S. Insurance Report Shows Double Excess Mortality in 35-44 Age Group in Q3 2021

Par Thorsteinn Siglaugsson*

Daily Sceptic, 21.08.22

L'Institut de recherche de la Société des actuaires des États-Unis a publié un rapport sur la mortalité pendant la pandémie de COVID-19, qui inclut environ 90 % de toutes les assurances vie temporaires de groupe, fournissant ainsi une image assez large de la surmortalité parmi les assurés pendant la période allant jusqu'au premier trimestre 2022 inclus.

Comme on pouvait s'y attendre, 80 % des sinistres en excès sur la période sont liés au COVID-19. En 2020, après le déclenchement de la pandémie, mais avant que les vaccins ne soient disponibles, nous constatons une augmentation de la surmortalité liée au COVID-19, mais il est intéressant de noter qu'environ un quart de la surmortalité n'est pas liée au COVID-19. Cela suggère que les mesures de confinement et les restrictions avaient déjà un impact important sur la mortalité. Le programme de vaccination a débuté en décembre 2020, mais a vraiment pris son essor au premier trimestre 2021, lorsque 172 millions de doses ont été administrées. La croissance cumulée des cas de COVID-19 a été beaucoup plus lente au premier trimestre 2021 qu'à la fin de l'année 2020, mais il est intéressant de noter que la surmortalité liée au COVID-19 a connu un pic important au cours de cette période. La période la plus intéressante en 2021 est toutefois le troisième trimestre, où la surmortalité liée à la COVID-19 mais aussi celle non liée à la COVID-19 atteint un pic de près de 9 %, avant de chuter au quatrième trimestre et de se maintenir à environ 5 % tout au long du premier trimestre 2022, ce qui est un chiffre alarmant.

Lorsque ces chiffres sont ventilés par âge, nous constatons une augmentation stupéfiante de la surmortalité dans les groupes d'âge les plus jeunes, proche et même jusqu'au double de la mortalité attendue pour les personnes âgées de 25 à 55 ans. Le rapport ne fournit pas d'analyse plus approfondie de ces chiffres, par exemple en les ventilant par cause de décès. Alors, qu'est-ce qui peut causer le décès de deux fois plus de personnes dans la force de l'âge par rapport à ce que l'on pourrait attendre dans une situation normale ? Qu'est-ce qui était différent ? Tout d'abord, le déploiement du vaccin au début de l'année 2021 était principalement axé sur les groupes d'âge les plus âgés, tandis que les taux de vaccination des plus jeunes ont commencé à augmenter vers la fin de l'année. Cela pourrait donc être un facteur. Deuxièmement, nous devons tenir compte des dommages causés par les fermetures et les restrictions, bien que cela n'explique pas ce pic soudain au troisième trimestre 2021. Le rapport fournit une comparaison utile de la relation entre la surmortalité et les taux de vaccination par État sur deux périodes différentes. De juillet à septembre 2021, on observe une corrélation inverse assez forte entre les deux facteurs. Mais dans la période d'octobre 2021 à mars 2022, cette relation a presque disparu. Ce résultat correspond bien aux chiffres d'autres régions du monde qui, en janvier de cette année, ont montré comment, après l'apparition de la variante Omicron, l'effet protecteur des vaccins a disparu ou est même devenu négatif.

Le rapport du SOA fournit de bonnes données sur la mortalité pendant la pandémie et il sera intéressant de voir comment se déroule le deuxième trimestre de cette année, étant donné que nous voyons des indications d'une surmortalité inquiétante non expliquée par la COVID-19 dans de nombreux pays. Il est urgent d'approfondir l'analyse, notamment des chiffres de mortalité stupéfiants chez les jeunes. Il est grand temps de reconnaître et de commencer honnêtement à se concentrer sur l'effet potentiellement dévastateur de la campagne de vaccination de masse.

* Thorsteinn Siglaugsson est un économiste, consultant et écrivain basé en Islande. Vous pouvez vous abonner à sa newsletter Substack ici.