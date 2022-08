Une législatrice du parti républicain d'origine ukrainienne irrite ses collègues par ses critiques agressives de Kiev (National Review)

Une législatrice du parti républicain d'origine ukrainienne irrite ses collègues par ses critiques agressives de Kiev. Article originel : Ukrainian-born GOP lawmaker rankles colleagues with her aggressive criticism of Kyiv Par Nate Hochman National Review, 7.08.22

Hier, Politico a rapporté que les dirigeants républicains de la Chambre des représentants "regrettaient" d'avoir donné à la représentante Victoria Spartz, Ukrainienne d'origine et membre du 5e district du Congrès de l'Indiana, "une plate-forme convoitée pour s'exprimer contre la guerre de la Russie". Spartz était initialement tout à fait favorable à la guerre (contre la Russie en Ukraine, NdT), mais au cours des derniers mois, elle a commencé à s'inquiéter de la corruption au sein du gouvernement ukrainien et à demander une plus grande surveillance de l'aide étatsunienne. En réponse, rapporte Politico, les principaux homologues de Mme Spartz se sont inquiétés du fait que ses critiques "pourraient laisser présager de futures fissures dans le soutien étatsunien à l'Ukraine" et "pourraient nuire à la cohésion de la coalition occidentale pour la défense de Kiev" :

Au sein de la Conférence GOP de la Chambre des représentants, la crainte est largement répandue que son attitude nuise aux relations entre les États-Unis et l'Ukraine au pire moment possible - et qu'elle soit manipulée par des forces qui visent à affaiblir l'alliance occidentale.

Il n'y a aucune preuve réelle de l'identité de ces "forces", ni de la manière dont les préoccupations de Sparks concernant la corruption et sa demande d'un contrôle accru de l'aide - la même position, notamment, que celle de la Heritage Foundation - sont la preuve qu'elle est "manipulée". (En fait, Politico reconnaît implicitement que ces préoccupations ont un fondement dans la réalité, mais les écarte comme nuisibles à discuter : "Les préoccupations de longue date des nations occidentales concernant la corruption en Ukraine, un élément de la première destitution de l'ancien président Donald Trump, ont également été mises de côté dans l'intérêt de favoriser l'unité nationale et internationale contre l'invasion de la Russie"). Au lieu de cela, des républicains anonymes de la Chambre des représentants offrent des citations anonymes dénigrant leur collègue de première année pour avoir rompu avec la ligne du parti :

"Sa naïveté fait du tort à notre propre peuple", a déclaré un législateur du GOP qui siège à la commission des affaires étrangères de la Chambre des représentants, à qui l'on a accordé l'anonymat pour qu'il puisse parler franchement de sa collègue. "Elle n'est pas utile à ce que nous essayons de faire et je ne suis pas sûr que ses faits soient exacts... Nous avons contrôlé ces personnes." Le républicain a averti que les commentaires de Spartz pourraient "nuire" à l'effort de guerre.

Interrogé sur les remarques de Mme Spartz, un haut responsable républicain de la Chambre, à qui l'on a accordé l'anonymat pour la même raison, a répondu sans détour : "C'est quoi ce bordel ?"



Un troisième républicain de la Chambre, à qui l'on a accordé l'anonymat pour qu'il puisse parler franchement de Mme Spartz, a déclaré qu'elle avait la réputation de jouer des coudes pour s'introduire dans les briefings et les réunions des commissions auxquelles elle n'appartient pas, comme la commission des affaires étrangères, où plusieurs membres ont essayé de répondre à ses commentaires à huis clos.

Ces républicains de haut rang sont trop lâches pour présenter de tels arguments en public - comme le note Politico, "aucun d'entre eux ne veut réprimander publiquement un collègue à propos de l'Ukraine... alors que l'attaque russe elle-même devient plus épineuse politiquement au sein du GOP". Mais ils sont prêts à la miner activement dans les médias grand public, à condition que ce soit sous couvert d'anonymat. Et les attaques elles-mêmes sont complètement dépourvues de contenu : Il n'y a pas d'explication sur les raisons pour lesquelles les préoccupations de Spartz sont fausses, à part de vagues aspérités sur le fait qu'elle "n'est pas sûre que ses faits soient exacts". Au lieu de cela, la base de l'attaque est que Spartz - en demandant ce que, précisément, les milliards de dollars des contribuables américains financent réellement en Ukraine - n'est pas "utile à ce que nous essayons de faire". En d'autres termes : "Taisez-vous", ont-ils expliqué.

La vérité est la première victime de la guerre. Si Mme Spartz a tort, ses collègues devraient expliquer pourquoi - et de préférence pas par le biais de citations anonymes utilisées pour des articles diffamatoires dans les pages des médias grand public. Qu'est-ce qui, exactement, est si déraisonnable dans la position de la députée ? Elle n'agit manifestement pas par ignorance - elle s'est rendue six fois en Ukraine depuis le début de la guerre et, contrairement à ses détracteurs républicains anonymes, elle y a vécu les 22 premières années de sa vie. À tout le moins, le raisonnement qu'elle a donné dans sa déclaration à Politico mérite un examen sérieux : "Ayant grandi en Ukraine et m'y étant rendue six fois depuis le début de la guerre, j'ai une compréhension globale de la situation sur le terrain. Les enjeux sont trop importants pour être réactif sans délibération - comme prévu pour notre institution."

Pourquoi a-t-elle tort ? Les républicains anonymes de la Chambre ne semblent pas avoir de véritable réponse. S'ils en avaient une, ils auraient peut-être le courage de la dire publiquement.