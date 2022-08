Vaccination des enfants contre la Covid avec des doses pour adultes : une sénatrice exige des réponses

Lors de l’audition publique de l’OPECST sur les effets secondaires des vaccins anti-Covid du 24 mai 2022, et le 21 juillet au Sénat, Mme Muller-Bronn a posé des questions que peu de représentants des Français osent poser. Malheureusement, jusqu’à présent, elle n’a pas obtenu de réponses précises. ◆ Une sénatrice qui se préoccupe de notre santé… Le 20 juillet, dans l’enceinte du Sénat, Mme Muller-Bronn intervenait et évoquait un des articles de ce qui allait devenir la loi no 2022-1089 du 30 juillet 2022 mettant fin aux régimes d’exception créés pour lutter contre l’épidémie liée à la cCovid-19, qui « demande au gouvernement une évaluation du cadre juridique en vigueur pour lutter contre les pandémies sans avoir recours à un régime d’exception ». Elle évoque « l’absence totale de transparence sur les expertises qui ont défini la stratégie de vaccination, l’opacité continue sur le sujet des effets indésirables » de ces deux dernières années. Elle souligne que « 25 % des effets indésirables graves sont confirmés par l’ANSM, ce qui est beaucoup plus que tout autre traitement ou vaccin » qui auraient et aurait dû conduire en temps normal selon elle à « la suspension de la prescription ou la vente de tels traitements ».

#Sénat #PJLSanitaire @OPECST_ Question posée à nouveau sur les 22 490 enfants de 0 à 12 ans (dont 4512 enfants de 0 à 4 ans) vaccinés hors autorisation et avec des doses adultes en 2021. Pas de réponse du Ministre @FrcsBraun hier mais la question reste évidemment d’actualité ! pic.twitter.com/eXqnLyNHSo — Laurence Muller-Bronn, sénatrice du Bas-Rhin (@MullerBronnL) July 21, 2022

◆ … et en particulier celle des enfants



Elle poursuit en mettant le curseur sur la vaccination en 2021 « de 22 490 enfants de 0 à 12 ans et notamment de 4 512 enfants de 0 à 4 ans, hors autorisation et avec des doses adultes ». L’ANSM, qu’elle a contactée, lui a répondu qu’elle réceptionnait « tous les signaux envoyés sans distinction d’âge ou de situation et que toute déclaration est suivie ». Réponse qui laisse perplexe Mme Muller-Bronn et qui l’a incitée à reposer des questions qu’elle avait déjà mises sur la table à l’audition de l’OPECST sur les effets secondaires le 24 mai 2022, ainsi qu’à Cédric Villani le 15 juin alors qu’il était encore président de l’OPECST : « Tout effet secondaire a-t-il été déclaré ? Comment cette cohorte d’enfants est-elle suivie ? Fait-elle l’objet d’un suivi spécifique ? Et pourquoi ce régime d’exception sur cette cohorte ? »

◆ Des données Santé publique France

Nous avons contacté Mme Muller-Bronn pour lui demander où elle avait trouvé ces chiffres concernant les enfants. Elle nous a renvoyés vers un article du Monde datant du 23 novembre 2021 indiquant les données de Santé publique France. Quand on le regarde d’un peu plus près, les tableaux intégrés indiquent que bien qu’à la date du 18 novembre 2021, alors que l’autorisation de vacciner les enfants de 5 à 11 ans n’avait pas encore été donnée (elle l’a été le 15 décembre suivant), les enfants de 0 à 4 ans n’étaient pas habilités à recevoir le vaccin, comme c’est toujours le cas aujourd’hui, et que les doses pédiatriques n’étaient pas en circulation, 22 591 enfants de moins de 12 ans avaient pourtant reçu le Comirnaty de Pfizer. Parmi eux : 17 978 enfants de 5 à 11 ans, dont 14 764 avec deux doses, et 44 avec une dose de rappel. Et 4 512 enfants de 0 à 4 ans, dont 2 435 injectés deux fois, et 66 avec un rappel.