"Ce gigantesque canular sur la collusion avec Trump a été largement inspiré par les fausses affirmations d'un Russe lié aux renseignements russes - un homme payé par les démocrates et par la campagne d'Hillary Clinton."

Une annonce fracassante" : Igor Danchenko était un agent du FBI

L'animateur de Sky News Andrew Bolt affirme que deux événements dans les médias aujourd'hui ont contribué à la méfiance du public. Il a déclaré que l'un d'entre eux était "l'annonce d'une bombe" selon laquelle il n'y avait aucune preuve de collusion entre l'ancien président étatsunien Donald Trump et la Russie pour remporter l'élection de 2016 et le second est l'enquête sur Igor Danchenko.