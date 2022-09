Après Vincent Lindon, c'est au tour d'Eric Cantona d'appeler au boycott du mondial au Qatar : "Je ne regarderai pas un seul match". La moitié des Français près à en faire de même selon un sondage

Après l'acteur Vincent Lindon, l'ex-footballeur, Eric Cantona, décide de boycotter le mondial de football au Qatar dont le coup d'envoi doit avoir lieu le 20 novembre. Il déclare "je ne regarderai pas un seul match". La moitié des Français se dit prêt à faire de même. Selon un sondage Yougov pour Amnesty international, près d'un Français sur deux répond ne pas vouloir regarder un seul match du mondial. Dans le détail, sur 1 018 adultes français interrogés, 13% jugent "assez improbable" le fait de regarder ne serait-ce qu'une seule rencontre du Mondial et 35% affirment que c'est "très improbable". A contrario, 21% jugent cela "assez probable" et 26% "très probable".



Il est reproché au Qatar des violations flagrantes des droits humains à l'occasion de la construction des stades de football pour le mondial. Selon The Guardian, 6500 ouvriers seraient morts à cause des conditions de travail. Selon Amnesty international, le nombre de morts reste inconnu car il n'a pas été dénombré officiellement : "Tout le monde s'enflamme avec ces nombres-là, tous les médias. Le problème, c'est que le nombre exact du nombre de morts à cause des conditions de travail est inconnu. La raison ? Il n'y a pas d'investigation sur ce sujet. Donc on ne peut pas dire le nombre exact".