Big Brother. La Grande-Bretagne dernier état de surveillance ? (Daily Mail)

Elle ressemble à un lampadaire dans une rue verdoyante de Londres... mais il s'agit en fait d'une caméra de reconnaissance faciale fabriquée en Chine - l'une des millions de caméras de vidéosurveillance à l'aspect sinistre installées discrètement en Grande-Bretagne ces derniers mois.

Article originel : It looks like a street lamp in a leafy London road... but this is actually a Chinese-made facial recognition camera - one of millions of sinister-looking CCTV cameras quietly installed across Britain in recent months

Par Sian Boyle

Daily Mail. 5.09.22

Des caméras fabriquées par une société affiliée à l'État chinois ont été installées.

Elles sont équipées de la reconnaissance faciale et sont utilisées dans les régimes totalitaires.

L'entreprise, Dahua, est connue pour ses graves vulnérabilités en matière de cybersécurité.