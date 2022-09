Ce que la "bombe" Danchenko nous apprend sur les médias (American Spectator)

Ce que la "bombe" Danchenko nous apprend sur les médias Article originel : What the Danchenko ‘Bombshell’ Tells Us About the Media Par Jack Cashill The American Spectator

Mardi dernier, le Washington Free Beacon a révélé l'histoire explosive selon laquelle Igor Danchenko, l'analyste russe qui a menti au FBI sur son rôle dans la création du dossier Steele discrédité, est resté sur le registre du FBI en tant qu'informateur confidentiel jusqu'à la veille des élections de 2020.

Une recherche sur Google 24 heures plus tard fait apparaître trois sources d'information pour cette histoire, en plus du Free Beacon : Fox News, National Review et Sky New Australia, dont le titre décrit la révélation de Danchenko comme une "annonce qui fait l'effet d'une bombe". À ce jour, aucun média grand public n'a choisi de rendre compte de cette "bombe".

La source de l'information du Free Beacon est une motion déposée par l'avocat spécial John Durham dans un tribunal de district étatsunien en Virginie concernant l'admissibilité des preuves dans le prochain procès de Danchenko pour avoir menti au FBI. Enterré dans la motion se trouve ce petit bijou provocateur : "En mars 2017, le FBI a inscrit le défendeur en tant que source humaine confidentielle payée du FBI. Le FBI a mis fin à sa relation de source avec le défendeur en octobre 2020." La motion ne précise pas quel était le rôle de Danchenko en tant qu'informateur, mais dans un environnement médiatique légitime - ou même celui que vous voyez dans les films - les journalistes se précipiteraient pour découvrir cette réponse en premier.



Malheureusement, il n'y a pas de vrais journalistes dans les grandes rédactions étatsuniennes, et certainement pas au New York Times. Son article du 14 septembre sur la motion de Durham est intitulé - ho-hum - "Durham Inquiry Appears to Wind Down as Grand Jury Expires". L'article sarcastique rédigé par trois des meilleurs journalistes du Times se concentre sur l'humiliation apparente de Donald Trump. Trump, disent-ils, a "utilisé les médias sociaux pour amplifier l'idée non fondée que M. Durham avait découvert une vaste conspiration politique de l'administration Obama et de la communauté du renseignement pour lui nuire". L'article ne fait aucune mention des services rémunérés de Danchenko pour le FBI.

Pour se moquer de l'idée d'une "vaste conspiration politique", les journalistes du Times ont dû ignorer le fait que Durham esquisse les grandes lignes d'une telle conspiration dans la section introductive de la requête. Chaque mot de cette section perturbe la narration du Times, y compris son ouverture factuelle : "Comme indiqué dans l'acte d'accusation, le 31 juillet 2016, le FBI a ouvert une enquête connue sous le nom de "Crossfire Hurricane" pour savoir si des personnes associées à la campagne présidentielle de Donald J. Trump coordonnaient des activités avec le gouvernement russe."

Au Times, vous voyez, l'enquête ne concernait que marginalement Trump. Cette illusion permet aux gens du Times de continuer à penser que l'enquête sur la Russie est en quelque sorte un succès. Charlie Savage, le correspondant du Times à Washington et l'un des trois reporters de l'histoire Durham, affirme ce point dans un article de synthèse du 5 avril 2022 dont le sous-titre est éloquent : " Donald J. Trump et ses soutiens disent que les révélations sur le dossier Steele montrent que l'enquête sur la Russie était un 'canular'. Ce n'est pas ce qu'indiquent les faits".

Savage rassure ses lecteurs crédules en affirmant que le dossier Steele était "largement tangentiel" à l'enquête. L'enquête, insiste-t-il, portait en réalité sur "le contre-espionnage et l'enquête criminelle sur l'opération russe visant à manipuler l'élection présidentielle de 2016 en piratant et en déversant anonymement des emails démocrates et en diffusant de la propagande à l'aide de faux comptes sur les plateformes de médias sociaux américaines." Une fois que le FBI a commencé à scruter l'implication russe, cela a inévitablement "inclus l'examen de la nature des liens entre les associés de la campagne Trump et les Russes pour voir s'il y avait une coordination." C'est du moins ce qu'insiste Savage...

