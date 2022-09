Chaque semaine, des centaines de Néerlandais meurent de plus que la normale, et personne ne sait pourquoi (Volkskrant)

Chaque semaine, des centaines de Néerlandais meurent de plus que la normale, et personne ne sait pourquoi.

Par Maarten Keulemans

Volkskrant, 08.09.22





Les chercheurs ne comprennent toujours pas pourquoi le nombre de décès de Néerlandais est supérieur à la normale depuis près de six mois. Seules les données du RIVM et des GGD permettent de trouver une réponse, mais ils gardent la porte fermée pour des raisons de confidentialité.





C'est une véritable bombe qui est tombée sur le paillasson numérique de la Chambre basse ce jeudi. Depuis près de six mois, des centaines de Néerlandais meurent chaque semaine de plus que d'habitude à cette époque de l'année. Et bien que la Chambre, à la suite d'une précédente vague de décès à l'automne 2021, ait ordonné en décembre, par le biais d'une motion de Pieter Omtzigt, de découvrir pourquoi, la science doit retourner cet ordre.

Motif : les chercheurs universitaires ne peuvent pas accéder aux chiffres nécessaires pour répondre à cette question. Nous constatons que la recherche sur la surmortalité ne peut se faire correctement. Cela rend la motion Omtzigt inapplicable".

A été signé : la transparence dans les soins de santé à l'Université de Tilburg et chef de programme à l'institut de recherche Nivel Robert Verheij, avec derrière lui le financier de la recherche ZonMW et un groupe d'experts qui ont tenté d'aborder la question ces derniers mois. Essayé, car il n'y a aucun moyen d'aller au fond des choses, observe le groupe. Les chercheurs indépendants n'ont aucune vue d'ensemble sur les personnes décédées qui ont été ou non vaccinées, sur celles qui ont été ou non testées pour le corona et sur les résultats obtenus. De telles synthèses existent, mais elles se trouvent au RIVM et aux GGD - où elles ne sont pas publiées.

Je ne pense pas que les choses soient délibérément gardées sous la table, ni qu'il y ait une sorte de conspiration", souligne M. Verheij, interrogé dans son bureau d'Utrecht. Mais pour préserver la confiance du public, il ne faut pas non plus éveiller les soupçons. Rien que pour cette raison, il est essentiel que ces données soient mises à la disposition de la recherche".

Toutefois, le RIVM et le GGD font référence au règlement général sur la protection des données (RGPD), la loi sur la protection de la vie privée. Les personnes qui ont été testées ou vaccinées n'ont pas donné leur accord pour que leurs données soient transmises à d'autres. Et donc ce n'est pas autorisé.

Ce n'est pas comme si nous étions assis sur ces données", déclare Susan van den Hof, épidémiologiste en chef du RIVM. Mais le site du gouvernement central indique clairement que le RIVM ne partage pas de données avec des tiers. Nous sommes liés par cela.

M. Verheij souligne que les règles de protection de la vie privée laissent une certaine marge de manœuvre. Surtout quand il s'agit de questions importantes, comme la Corona. Il existe une distinction importante entre l'utilisation primaire des données, par un praticien par exemple, et l'utilisation secondaire, par exemple à des fins de recherche. On ne nous donne tout simplement pas l'espace disponible. Nous préconisons que les chercheurs, dans des conditions strictes, puissent utiliser ces données".



Modèles et théories

L'affaire des chiffres de la surmortalité tourne, en profondeur, autour de la question la plus chargée en émotion de toutes les questions relatives à l'affaire Corona : la question de savoir si le cours des lockdowns, des QR codes et des fermetures d'écoles était le bon. Dans ce processus, différentes écoles de pensée s'accrochent à la surmortalité comme preuve de leur justesse.

Par exemple, les opposants convaincus à la politique de Corona considèrent la surmortalité comme une conséquence directe des mesures de confinement elles-mêmes : apparemment, ces mesures ont fait plus de mal que de bien. Ceux qui pensaient que l'approche de la Covid était trop laxiste constatent tout le contraire : la surmortalité montrerait que la Covid fait beaucoup plus de mal qu'on ne le pense. Et puis il y a la petite mais bruyante minorité qui s'agite contre les vaccinations. Selon eux, la surmortalité est due au fait que les gens meurent en masse des effets secondaires des vaccins, inaperçus ou même délibérément étouffés par les médecins et les médias.



Les chercheurs comme M. Verheij considèrent la surmortalité principalement comme un levier pour un problème plus profond, à savoir que les scientifiques n'ont souvent pas accès aux chiffres dont ils ont besoin pour toutes sortes de recherches sur les soins de santé. Dans certaines études, après tout, il faut être capable de regarder dans les capillaires des dossiers, pour avoir un aperçu des schémas de ce que vivent les patients et leurs médecins.

Morts inexpliquées

Et c'est là que l'AVG entre en jeu. Les centres de connaissances comme le RIVM, mais aussi les GGD, les assureurs maladie et les organisations de soins de santé resteraient assis sur leurs données comme la mère la poule. Au nom du respect de la vie privée, mais selon des critiques comme Verheij, des intérêts stratégiques peuvent également entrer en jeu. L'information, c'est le pouvoir, après tout. Ceux qui ouvrent trop facilement leurs données risquent de rater des projets, de ne pas recevoir d'argent pour la recherche et de s'attirer des ennuis...

