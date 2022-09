Comment des agents de renseignement occidentaux ont fait passer des adolescents aux mains de l'Etat islamique (MintPress News)

Comment des agents de renseignement occidentaux ont fait passer des adolescents aux mains de l'EI, avec Sally Letts

Article originel : How Western Intelligence Agents Trafficked Teens into ISIS’ Hands, with Sally Letts

Par Lowkey*

MintPress News, 23.09.22

Le podcast MintPress "The Watchdog", animé par l'artiste hip-hop britannico-irakien Lowkey, examine de près les organisations qu'il est dans l'intérêt du public de connaître, notamment les services de renseignement, les groupes de pression et les groupes d'intérêts spéciaux qui influencent les politiques qui portent atteinte à la liberté d'expression et ciblent les dissidents. The Watchdog va à contre-courant en faisant la lumière sur des histoires largement ignorées par les grands médias d'entreprise.

Lowkey commence ce dernier épisode en se penchant sur les récentes révélations concernant le cas de Shamima Begum, une ressortissante britannique qui a fui le Royaume-Uni à l'adolescence et a rejoint l'EI en Syrie. Lowkey examine le nouvel aveu selon lequel un agent des services secrets canadiens a fait passer au moins 140 citoyens britanniques en Syrie. Il examine également les affirmations de la police turque selon lesquelles le responsable de cet agent serait un agent des services secrets britanniques travaillant depuis l'ambassade du Canada. Il est important de rappeler que le monarque britannique est le chef d'État au Canada. Interrogé sur ces activités, le Premier ministre canadien Justin Trudeau a répondu que ses services de renseignement devaient être "créatifs et flexibles". Pour évaluer la réponse à cette question, Lowkey est rejoint par Sally Letts, la mère de Jack Letts, un citoyen canadien qui est actuellement détenu dans une prison du nord de la Syrie après s'y être rendu pendant la guerre. Letts et Begum ont tous deux été déchus de leur citoyenneté britannique par le gouvernement, malgré les points d'interrogation entourant leurs voyages là-bas. En guise de réponse directe à Trudeau, Sally Letts suggère que sa déclaration pourrait être interprétée comme signifiant qu'il est "parfaitement acceptable que le Service de sécurité canadien se livre ici à la traite d'enfants."

Richard Walton, ancien chef du Metropolitan Police Counter Terrorism Command, a cherché à justifier cette politique : Si vous dirigez des agents sur le terrain, vous acquiescez à ce qu'ils font. Vous fermez les yeux".

Pendant le podcast, Sally et Lowkey ont exploré l'Active Change Foundation et son rôle curieux dans l'obtention de sa condamnation et de celle de son mari pour financement du terrorisme. Leur fils avait été emprisonné trois fois par ISIS et sa famille a cherché à le sauver. Elle a expliqué comment cette organisation anti-extrémiste soutenue par Prevent, qui se présentait initialement comme un allié de la famille, recueillait secrètement des informations et donnait de fausses impressions à la famille sur le sauvetage de leur fils. Cela a conduit à la condamnation des parents de Jack. Ainsi, les mesures prises par Active Change Foundation envers la famille Letts rappellent étrangement les cas de piège du FBI aux États-Unis. Sally Letts identifie des similitudes entre le cas de son fils et celui de Shamima Begum, soulignant que la personne qui a facilité le voyage de Jack en Syrie n'a pas été inculpée par la police, malgré de nombreuses preuves. Sally a déclaré à Lowkey que la famille pense maintenant qu'il est probable que la personne qui a facilité l'entrée de Jack en Syrie soit un informateur des services de renseignement. Elle déplore la déshumanisation dont ont fait l'objet Shamima Begum et son fils Jack, diabolisés comme des monstres. Ils ne bénéficient pas des droits de l'homme comme les autres personnes... les droits de l'homme universels semblent avoir été jetés par la fenêtre dans tous ces cas sous le couvert du terrorisme." Rejoignez Lowkey aujourd'hui pour une discussion d'une importance capitale sur les événements actuels et l'avenir du monde, et n'oubliez pas de vous abonner sur YouTube ou votre plateforme de podcast préférée.

*Lowkey est un artiste hip-hop anglo-irakien, un universitaire et un militant politique. En tant que musicien, il a collaboré avec les Arctic Monkeys, Wretch 32, Immortal Technique et Akala. Il est membre de la coalition Stop The War, de la campagne de solidarité avec la Palestine, du Racial Justice Network et du Peace and Justice Project, fondé par Jeremy Corbyn. Il s'est exprimé et s'est produit sur des plateformes allant de l'Oxford Union au Royal Albert Hall et à Glastonbury. Son dernier album, Soundtrack To The Struggle 2, avec Noam Chomsky et Frankie Boyle, a été écouté des millions de fois.