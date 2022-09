Conférence de presse de Poutine sur l'Ukraine, le terrorisme, les engrais, la crise énergétique de l'Europe (Moon of Alabama)

Conférence de presse de Poutine sur l'Ukraine, le terrorisme, les engrais, la crise énergétique de l'Europe Article originel : Putin's Press Conference On Ukraine, Terrorism, Fertilizer, Europe's Energy Crisis Moon of Alabama, 19.09.22

En marge de la réunion, le président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine, a tenu une conférence de presse non dirigée. Une vidéo sous-titrée en anglais en rend compte et le Kremlin fournit comme d'habitude une transcription en anglais.

J'ai déjà cité ces déclarations et études de certaines personnalités en Grande-Bretagne pendant et après la Première Guerre mondiale. J'ai cité des extraits des écrits de M. Brzezinski dans lesquels il divisait l'ensemble du territoire de notre pays en parties spécifiques. Il est vrai que plus tard, il a un peu changé de position en pensant qu'il était préférable de maintenir la Russie en opposition à la Chine et de l'utiliser comme un outil pour combattre la Chine. Cela n'arrivera jamais. ... Mais ils ont toujours cherché la dissolution de notre pays - c'est très vrai. Il est regrettable qu'à un moment donné, ils aient décidé d'utiliser l'Ukraine à ces fins. [...] C'est ce que certains pays occidentaux dirigés par les États-Unis ont toujours cherché à faire - créer une enclave anti-russe et faire des vagues, menacer la Russie de cette façon. En substance, notre principal objectif est d'empêcher de tels développements. ... Dans ce contexte, nous assistons à des tentatives de perpétrer des attaques terroristes et d'endommager nos infrastructures civiles.

Il n'y a rien de nouveau à ce sujet. Franchement, je trouve même un peu étrange d'entendre votre question car les pays occidentaux ont cultivé l'idée de l'effondrement de l'Union soviétique et de la Russie historique et de la Russie en tant que telle.

L'Organisation de coopération de Shanghai comprend des pays dont la population, comme on l'a dit à maintes reprises, représente presque ou même un peu plus de la moitié de l'humanité. Elle représente 25 % du PIB mondial. Et, surtout, les économies nationales de la région, celles des États membres de l'OCS, se développent beaucoup plus rapidement que les autres dans le monde.

Vladimir Poutine : La chose la plus importante, toujours et partout, est le développement économique. Et l'OCS, la coopération avec les pays de l'OCS, crée les conditions du développement de l'économie russe, et donc de la sphère sociale et de la résolution des tâches liées à l'amélioration du niveau de vie de nos citoyens.

L'attaque de Slaviansk fait suite à plusieurs attaques ukrainiennes contre l'infrastructure électrique en Russie et dans les zones sous contrôle russe.

Poutine mentionne ces attaques et les qualifie de terrorisme :

Les attaques terroristes sont une affaire sérieuse. En fait, il s'agit d'utiliser des méthodes terroristes. Nous le voyons dans le meurtre de fonctionnaires dans les territoires libérés, nous voyons même des tentatives de perpétrer des attaques terroristes dans la Fédération de Russie, y compris - je ne suis pas sûr que cela ait été rendu public - des tentatives de mener des attaques terroristes près de nos installations nucléaires, des centrales nucléaires de la Fédération de Russie. Je ne parle même pas de la centrale nucléaire de Zaporozhye.

Nous surveillons la situation et nous ferons de notre mieux pour empêcher un scénario négatif de se produire. Nous réagirons s'ils ne réalisent pas que ces approches sont inacceptables. Elles ne sont, en effet, pas différentes des attaques terroristes.

Début août, des commandos ukrainiens avaient détruit des lignes à haute tension de la centrale nucléaire de Koursk.

Dans la région de Koursk, en Russie, des saboteurs ukrainiens ont fait sauter des lignes de transport d'électricité qui alimentent la centrale nucléaire de Koursk, a déclaré le service de presse du Bureau fédéral de sécurité de Russie.

Selon l'agence, les 4, 9 et 12 août, six explosions ont eu lieu dans le district de Kurchatov de la région de Kursk. Les explosions ont visé des lignes électriques à haute tension.

...

Une affaire pénale a été ouverte pour cet incident en vertu de la partie 2 de l'article 205 (attaque terroriste) du Code pénal de la Fédération de Russie. Les forces de sécurité sont à la recherche de saboteurs. La Garde nationale a renforcé la sécurité des installations nucléaires.



Retour à la conférence de presse de Poutine.

Il est interrogé sur un document de négociation que l'Ukraine a publié. Il ne l'a pas vu mais il explique ce qui s'est passé avec les négociations de fin mars/début avril :

Franchement, je ne suis pas au courant de ce qu'ils ont présenté cette fois-ci. En fait, nous avons commencé à négocier avec les autorités en place à Kiev et nous avons achevé ce processus de négociation à Istanbul avec le fameux accord d'Istanbul, après lequel nous avons retiré nos troupes de Kiev afin de créer les conditions propices à la conclusion de cet accord. Au lieu de conclure un accord, Kiev a immédiatement rejeté tous les accords, les a mis dans une boîte et a déclaré qu'il ne chercherait pas à conclure un accord avec la Russie, mais qu'il chercherait plutôt à remporter la victoire sur le champ de bataille. Qu'ils essaient.

La volte-face ukrainienne a eu lieu début avril, après que Boris Johnson, alors Premier ministre britannique, eut menacé Kiev de suspendre toute aide "occidentale".



Poutine déclare que l'opération militaire spéciale se poursuivra sans changement de plan.

Poutine fait ensuite des remarques sur l'accord permettant à l'Ukraine d'exporter ses céréales :

À ce jour - comme hier ou avant-hier - 121 navires ont quitté les ports ukrainiens. Seuls trois de ces 120 navires se sont dirigés vers les pays les plus pauvres dans le cadre du programme alimentaire des Nations unies. Environ 35 %, peut-être un peu plus, des céréales exportées par l'Ukraine sont allées dans des pays européens, dans des pays non pauvres, et certainement pas dans les pays les plus pauvres du monde. Et seulement 4,5 % des cargaisons ont été envoyées aux pays les plus pauvres dans le cadre du programme des Nations unies.

...

Il en va de même pour nos exportations d'engrais. C'est quelque chose de sans précédent. Je dirais que la Commission européenne a pris une décision scandaleuse et honteuse en levant l'interdiction d'acheter des engrais russes - mais uniquement pour leurs pays, pour les États membres de l'UE. Mais qu'en est-il des pays les plus pauvres du monde ?

...

Ils ont donc levé les sanctions sur nos engrais. Les Américains ont en fait été les premiers à les lever, car ce sont des gens généralement pragmatiques.

...

[Mais des problèmes subsistent en ce qui concerne le fret et l'assurance, ainsi que l'interdiction d'entrer dans nos ports d'où sont exportés nos engrais, et les transferts et règlements financiers. Ils sont conscients de tout cela et ne cessent de répéter que ce problème sera résolu, mais personne ne fait réellement quoi que ce soit à ce sujet.

Pour être juste, le secrétaire général des Nations unies s'efforce de résoudre ces problèmes.



Ce scandale était nouveau pour moi :

Vous avez probablement entendu parler des 300 000 tonnes d'engrais russes bloquées dans les ports européens ; nos entreprises disent qu'elles sont prêtes à les fournir gratuitement - il suffit de les débloquer et de les libérer, et nous en ferons don aux pays les plus pauvres et aux marchés en développement. Mais ils le retiennent toujours, et c'est absolument stupéfiant.

Ils ne veulent pas que la Russie gagne de l'argent - mais nous ne faisons pas de bénéfices en donnant des engrais. Je ne comprends tout simplement pas ce qu'ils font. Quel est le but de tout cela ? On a tellement parlé d'aider les pays les plus pauvres, mais c'est exactement le contraire qui se produit.

J'ai l'impression - et c'est particulièrement vrai pour les pays européens - que ces anciennes puissances coloniales vivent encore dans le paradigme de la philosophie coloniale, et qu'elles sont habituées à vivre dans un environnement au détriment des autres. Ils ne parviennent toujours pas à se débarrasser de ce paradigme dans leurs politiques quotidiennes. Mais il est temps de tirer certaines conclusions et d'agir différemment, de manière plus civilisée.