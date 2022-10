Covid-19. On a dit aux médecins légistes de mentir sur les certificats de décès (Substack)

Exclusif : On a dit aux médecins légistes de mentir sur les certificats de décès. Article originel : Exclusive: Medical examiners were told to lie on death certificates Par Steve Kirsch Substack

Dans le Massachusetts, le département de la santé publique de l'État a dit aux médecins légistes que si la personne était décédée avec le COVID, ils devaient indiquer la COVID comme cause du décès, même si la COVID n'avait rien à voir avec la raison du décès.

Je le sais parce qu'on a dit à l'un de mes amis médecin légiste de l'État du Massachusetts de faire cela. Mon ami ne veut pas en parler publiquement car il (ou elle) a besoin de son emploi.

Il s'agit d'une violation de la loi fédérale.

Cela pourrait se produire dans d'autres États également. Je ne serais pas surpris.



Motivation possible pour l'État d'ordonner aux médecins légistes de commettre une fraude



Pourquoi le département de la santé publique d'un État demanderait-il aux médecins légistes de mentir ? Deux raisons :

Pour obtenir des fonds fédéraux pour l'État

Pour encourager les gens à se faire vacciner.



Vous voulez vérifier les faits ? J'en serais ravi, à condition que vous promettiez de publier l'histoire.

Si vous êtes un "vérificateur de faits" ou un membre des grands médias et que vous voulez vérifier que cela est vrai, utilisez le lien "contactez-moi".

La raison pour laquelle aucun vérificateur de faits ne me contactera est que les registres de décès sont la preuve ultime de ce qui se passe. Les causes de décès listées ne correspondent pas à la cause réelle du décès. C'est une preuve objective.

Par ailleurs, la FDA cache délibérément au public les rapports d'autopsie des décès post-vaccinaux.

Par ailleurs, cet article d'Epoch Times vient également de sortir : EXCLUSIVE: FDA Withholding Autopsy Results on People Who Died After Getting COVID-19 Vaccines.” ("EXCLUSIF : la FDA retient les résultats des autopsies des personnes décédées après avoir reçu le vaccin contre la COVID-19").

Quand il pleut, il pleut à verse.