DÉCLARATION DE CRISE SANITAIRE INTERNATIONALE DUE AUX MALADIES ET DÉCÈS EN LIEN AVEC LES « VACCINS COVID-19 »

Nous, médecins et scientifiques du monde entier, déclarons qu’il existe une crise sanitaire internationale due aux maladies et aux décès en lien avec l’administration des produits connus sous le nom de « vaccins COVID-19 ».

Nous assistons actuellement à une surmortalité dans les pays où la majorité de la population a reçu les « vaccins COVID-19 ». À ce jour, cette surmortalité n’a été ni suffisamment investiguée ni étudiée par les institutions sanitaires nationales et internationales.

Le grand nombre de morts subites chez des jeunes auparavant en bonne santé qui ont reçu ces « vaccins » est particulièrement préoccupant, tout comme l’incidence élevée de fausses couches et de décès périnataux qui n’ont pas fait l’objet d’enquêtes.

Un grand nombre d’effets secondaires indésirables, notamment d’hospitalisations, d’incapacités permanentes et de décès liés aux vaccins dits « COVID-19 », ont été officiellement signalés.

Le nombre enregistré n’a d’ailleurs pas de précédent dans l’histoire mondiale de la vaccination.

En examinant les rapports sur le VAERS du CDC, le système de carte jaune du Royaume-Uni, le système australien de surveillance des événements indésirables, le système européen EudraVigilance et la base de données VigiAccess de l’OMS, à ce jour, il y a eu plus de 11 millions de rapports d’effets indésirables et plus de 70 000 décès susceptibles d’avoir été causés par l’inoculation des produits dits « vaccins covid ».

Nous savons que ces chiffres représentent à peu près entre 1% et 10% de tous les événements réels.

Par conséquent, nous considérons que nous sommes confrontés à une grave crise sanitaire internationale, qui doit être acceptée et traitée comme telle par tous les États, les institutions de santé et le personnel médical du monde entier.

Ainsi, les mesures suivantes doivent être prises de toute urgence :

Un «arrêt» mondial des campagnes nationales d’inoculation avec les produits connus sous le nom de «vaccins COVID-19». Une enquête sur toutes les morts subites de personnes qui étaient en bonne santé avant l’inoculation. La mise en place de programmes de détection précoce des événements cardiovasculaires pouvant entraîner des morts subites avec des analyses comme les D-dimères et la troponine, chez tous ceux qui ont été inoculés avec les produits dits « vaccins COVID-19 », ainsi que la détection précoce des tumeurs. La mise en œuvre de programmes de recherche et de traitement pour les victimes d’effets indésirables après avoir reçu les «vaccins COVID-19». Entreprendre des analyses de la composition des flacons de Pfizer, Moderna, Astra Zeneca, Janssen, Sinovac, Spoutnik V et tout autre produit dit « vaccins COVID-19 », par des groupes de recherche indépendants sans affiliation à des sociétés pharmaceutiques, ni aucun conflit d’intérêts. Des études à mener sur les interactions entre les différents composants des vaccins dits « COVID-19 » et leurs effets moléculaires, cellulaires et biologiques. La mise en place de programmes d’aide psychologique et d’indemnisation pour toute personne ayant développé une maladie ou un handicap à la suite des «vaccins COVID-19». La mise en place et promotion de programmes d’aide psychologique et d’indemnisation des membres de la famille de toute personne décédée des suites de l’inoculation du produit dit « vaccins Covid-19 »

Par conséquent, nous déclarons que nous nous trouvons dans une crise sanitaire internationale sans précédent dans l’histoire de la médecine, en raison du grand nombre de maladies et de décès associés aux « vaccins contre le Covid-19 ». Par conséquent, nous exigeons que: