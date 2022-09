EELV. La députée Sandrine Rousseau dénonce son concurrent et chef de parti le député Julien Bayou, en raison de "violences faites aux femmes"

Interrogée à propos du député de Paris, Julien Bayou, dans un numéro de l'émission « C à vous » consacré en partie aux violences conjugales qu'a avouées dimanche le député LFI Adrien Quatennens, Mme Rousseau a répondu : « J'ai reçu chez moi très longuement une ex-compagne de Julien Bayou, je pense que des comportements sont de nature à briser la santé morale des femmes ». (Source : Elle).

Depuis Bayou a quitté la co-présidence de son parti à l'Assemblée nationale. Il dénonce une instrumentalisation d'une histoire sentimentale douloureuse par sa concurrente au sein de son parti : « Il s’agit malheureusement d’une histoire qui se termine dans la souffrance, et d’une rupture qui s’accompagne de menaces à peine voilées à mon endroit et d’une forme d’instrumentalisation que je ne peux que déplorer », avait-il ajouté. Il avait évoqué « une rancœur qu’elle ne cache pas puisqu’elle m’a clairement écrit, trois jours après avoir saisi la commission interne d’EELV : "Inquiète-toi. Je vais revenir et en force. (…) La chute va être douloureuse." »



A l'heure actuelle, il n'y a pas d'enquête policière, une enquête journalistique serait en cours selon Sandrine Rousseau.