Fauci : " Nous n'avons pas le temps " de mener des essais cliniques pour des rappels vaccinaux actualisés (The Epoch Times)

Fauci : " Nous n'avons pas le temps " de mener des essais cliniques pour des rappels actualisés. Article originel : Fauci: ‘We Don’t Have Time’ to Run Clinical Trials for Updated Boosters Par Zachary Stieber The Epoch Times, 09.09.22

Le Dr Anthony Fauci affirme qu'il n'y avait pas assez de temps pour attendre les données d'un essai clinique avant d'autoriser les rappels vaccinaux mis à jour pour la COVID-19.



"Nous n'avons pas le temps de procéder à un essai clinique parce que nous devons distribuer le vaccin maintenant", a déclaré le Dr Fauci sur la chaîne CBC cette semaine, en rappelant qu'environ 400 Américains meurent chaque jour du virus COVID-19 et que des milliers d'autres sont hospitalisés à cause de cette maladie.

Les rappels mis à jour, fabriqués par Pfizer et Moderna, ont été autorisés par la Food and Drug Administration étatsuniennes le 31 août et ont ensuite été recommandés pour pratiquement tous les Etatsuniens de 12 ans et plus par les Centers for Disease Control and Prevention (CDC).

Les deux vaccins contiennent des éléments des variants du virus Wuhan, BA.4 et BA.5. Aucune donnée humaine n'était ou n'est disponible pour les formulations. Pfizer et Moderna ont présenté des données sur les tests précliniques, effectués sur des souris. Ils ont également fait référence à des données humaines pour une formulation différente, combinant les souches Wuhan et BA.1.

Étant donné que la souche BA.5 est le variante dominante aux États-Unis, "vous avez toutes les raisons de croire que [la formulation actualisée] sera meilleure qu'un vaccin qui n'est pas hautement spécifique à la souche en circulation", a déclaré M. Fauci. "Cela n'a pas été prouvé dans un essai clinique", a-t-il reconnu.

M. Fauci, directeur de l'Institut national des allergies et des maladies infectieuses, ne fait pas partie du processus de réglementation ou de recommandation des vaccins aux États-Unis, mais ses commentaires sont suivis de près par des millions d'Etatsuniens. L'institut qu'il dirige effectue des essais cliniques et d'autres travaux.

M. Fauci s'est fait l'écho d'autres hauts responsables étatsuniens, dont la directrice du CDC, le Dr Rochelle Walensky.

Cette dernière a déclaré lors d'un segment diffusé le 29 août dans le cadre de l'émission "Conversations on Health Care" que le fait d'attendre des données humaines rendrait les rappels obsolètes.

"Si nous attendons que ces données émergent chez l'homme, et pas seulement chez la souris, nous utiliserons ce que je considère comme un vaccin potentiellement périmé", a-t-elle déclaré.

Les responsables ont toutefois pris des précautions quant à l'efficacité des rappels.

"L'idée ici n'est pas seulement d'augmenter les anticorps maintenant, mais aussi de nous donner une plus longue durée de protection parce que l'espoir ici est de ne pas avoir à donner beaucoup de vaccins chaque année", a déclaré le Dr Peter Marks, un haut responsable de la FDA pour les vaccins, lors d'un appel téléphonique après que l'agence ait autorisé les rappels.



Le Dr Harvey Risch, professeur émérite d'épidémiologie à l'école de santé publique de Yale, a déclaré que les commentaires de Fauci étaient hypocrites car des essais contrôlés randomisés (ECR) étaient exigés pour les premiers vaccins, alors que la mortalité du virus était beaucoup plus élevée.

"En d'autres termes, il a exigé des essais contrôlés randomisés lorsque la mortalité virale était élevée, c'est-à-dire lorsque le besoin d'urgence était important, mais n'a pas exigé d'essais contrôlés randomisés lorsque le besoin d'urgence était faible", a déclaré M. Risch dans un courriel adressé à The Epoch Times...

Lire la suite