Faux drapeaux : L'histoire secrète d'Al-Qaïda - La guerre de la terreur (Vidéo)

False Flags: The Secret History of Al Qaeda - Part 1: Origin Story

False Flags: The Secret History of Al Qaeda - Part 3: The War of Terror

La débâcle des Etats-Unis au Moyen-Orient, qui dure depuis des décennies - de l'invasion, l'occupation et le retrait choquant de l'Afghanistan à l'invasion illégale de l'Irak et à la montée de l'Etat islamique, en passant par les opérations de changement de régime en Libye et en Syrie - a été décrite comme un "échec" de la planification militaire.

Mais, lorsqu'on la replace dans son contexte, la guerre contre le terrorisme n'est pas un échec. En fait, menée sur des bases fictives contre un ennemi fantôme, la grande campagne militaire du XXIe siècle n'était pas du tout une guerre contre le terrorisme. C'était une guerre de la terreur, un prétexte pour la construction d'une grille de sécurité internationale au nom de la lutte contre un croquemitaine qui n'a jamais existé.

Et selon ce critère, la guerre de la terreur a été un succès au-delà des rêves les plus fous de ses planificateurs...



Ceci est la troisième partie de la série de James Corbett sur l'histoire d'Al-Qaïda. Vous pouvez voir la première partie ici et la deuxième partie ici. Les liens, les sources et les notes explicatives - ainsi qu'une transcription et une version audio uniquement - sont disponibles ici.

Corbett Report