"Fosses communes" d'Izium. Médias pro-atlantistes vs pro-russe : AFP/ France 2/ Reuters - MoA

L'Ukraine affirme qu'une fosse commune a été découverte à Izium et que les troupes russes auraient commis des atrocités dans cette région. Les allégations ont été aussitôt reprises par les Etats-Unis et les médias pro-atlantistes. Nous reprenons dans ce billet la version atlantiste et la version pro-russe. A vous de voir ! AFP 16.09.22 Blinken accuse la Russie d'actes "épouvantables" en Ukraine Le secrétaire d'État américain Antony Blinken a accusé vendredi la Russie d'agir de manière "épouvantable" après la découverte de centaines de corps enterrés sommairement près d'Izioum, en Ukraine, évoquant de possibles crimes de guerre. La Russie agit de "manière épouvantable et cela se voit et se répète à chaque fois que la marée russe se retire de parties de territoires qu'elle a occupés en Ukraine. On voit ce qu'elle laisse dans son sillage", a déclaré le chef de la diplomatie américaine à des journalistes. "Et cette dernière découverte d'apparemment plus de 440 tombes à Izioum vient nous le rappeler", a-t-il dit. Il a appelé les autorités ukrainiennes à documenter ces atrocités en soulignant que dans "de nombreux cas, il s'agira de crimes de guerre"....

Ukraine - Disséquer quelques articles de propagande de guerre Article originel : Ukraine - Dissecting Some War Propaganda News Items Moon of Alabama

"Certains sont morts à cause des tirs d'artillerie ... d'autres sont morts à cause des frappes aériennes", a-t-il ajouté. Des milliers de soldats russes ont fui Izium ce week-end.

Kiev : Les autorités ukrainiennes ont découvert une fosse commune contenant plus de 440 corps dans la ville d'Izium, dans l'est du pays, qui a été reprise aux forces russes, a déclaré jeudi un responsable de la police régionale, ajoutant que certaines des personnes avaient été tuées par des bombardements et des frappes aériennes.

A mass grave of Ukrainian soldiers and hundreds of unknown buried civilians were found in the forest of recently retaken Izium / Un charnier de soldats ukrainiens et des centaines de civils inconnus enterrés ont été découverts dans la forêt d'Izium, récemment reprise.

Dans la vidéo de l'AP, plusieurs soldats et enquêteurs se déplacent. Un soldat ukrainien dit avoir vu une vidéo réalisée par les Russes lorsque les soldats ont été enterrés dans cette fosse commune. D'après cette vidéo, il estime que plus de 17, peut-être 25 ou 30, ont été enterrés dans cette fosse.

EN: Ukraine refuses to take away the bodies of dead soldiers. Russian military bury them in mass graves./ FR : L'Ukraine refuse d'enlever les corps des soldats morts. Les militaires russes les enterrent dans des fosses communes.

On y voit des civils portant des brassards à croix rouge ramasser et enterrer les corps des soldats morts. Je compte un total de 17 cadavres mais il y en a peut-être un ou deux de plus. Un soldat russe est présent et explique ce qui se passe. Le titre en russe se traduit par :

Il y a également un lien vers un site d'information russe appelé Giport ou Hyport qui dit (traduction automatique) :

Ukraine refuses to take the bodies of the dead soldiers of the Armed Forces of Ukraine, and the Russian military is forced to bury them in mass graves

L'Ukraine refuse de prendre les corps des soldats morts des forces armées ukrainiennes, et les militaires russes sont obligés de les enterrer dans des fosses communes.

L'Ukraine refuse à nouveau d'emporter les corps de ses soldats morts, qui doivent être enterrés dans des fosses communes. La partie russe a proposé plusieurs fois à l'ennemi de prendre les corps pour les enterrer en organisant un couloir pour les travailleurs médicaux, mais n'a pas reçu de réponse du commandement ukrainien.

Il y a quelque temps, les corps des soldats morts des forces armées ukrainiennes ont été collectés par les soldats russes de leur propre chef et transportés à la morgue sous les tirs de mortier de l'Ukraine. En conséquence, l'Ukraine ne les a pas non plus récupérés à la morgue. Aujourd'hui, les militaires russes ont dû enterrer les soldats morts dans des fosses communes.

Selon l'un des soldats participant à l'enterrement, les corps des soldats tués des forces armées ukrainiennes ont été retirés de la ligne de front il y a une semaine. Il a déclaré que les négociations avec le gouvernement actuel de l'Ukraine n'ont pas abouti. La partie ukrainienne a tout simplement refusé de prendre les corps, de sorte que les Forces armées russes ont enterré les morts par leurs propres moyens dans l'un des cimetières de la ville.

Si les autorités ukrainiennes actuelles prenaient les corps de leurs combattants, leurs proches pourraient leur dire adieu de manière humaine. Et maintenant, ils ont été enterrés dans des sacs en plastique dans des fosses communes. Mais c'est mieux que de devenir de la nourriture pour la bête, comme cela arriverait si ce n'était pas l'armée russe. Au moins, les proches auront une chance de retrouver les morts en passant par la procédure de prélèvement d'ADN.

Ce n'est pas la première histoire de ce genre. En mars dernier, nous écrivions que l'Ukraine refusait d'entrer en contact avec les militaires décédés sur les territoires de la LPR et de la DPR et de prendre leurs corps. En conséquence, tous ces soldats ont été enterrés dans des fosses communes. Certains avaient des plaques de nom, d'autres soldats sont restés non identifiés.



Le titre de Reuters était faux à 100%. Cela peut être dû au fait que le rédacteur a mal interprété les propos de l'enquêteur de la police ukrainienne. Ou bien il a intentionnellement exagéré l'affaire pour augmenter la valeur de propagande de cette information. Je soupçonne que c'est la dernière hypothèse.

Par ailleurs, il n'y a rien d'inhabituel dans ce cimetière. Pendant une guerre, les gens meurent des deux côtés. Les civils souffrent autant que les soldats alors que les combats se déroulent autour d'eux. La ville avait été fortement défendue par les Ukrainiens et il a fallu à l'armée russe tout le mois de mars pour la prendre. Un grand nombre des victimes enterrées ont probablement été tuées par des tirs d'artillerie. Il n'y a aucun moyen de savoir de quel côté venait ce tir.

Le fait que le cimetière soit dans les bois et non dans un endroit ouvert est également logique. Avec les drones qui tournent autour et l'artillerie hostile à portée de main, on ne voudrait pas être pris en train de remuer les tombes en plein champ. Les arbres offrent au moins une certaine protection contre la vue du ciel.

Un autre faux de propagande évident a été publié dans le Washington Post d'aujourd'hui :

The letters left behind by demoralized Russian soldiers as they fled Les lettres laissées par les soldats russes démoralisés lors de leur fuite.

Les dix lettres manuscrites, datées du 30 août, ont été laissées dans une maison résidentielle à deux étages où les Russes squattaient. Elles ont ensuite été trouvées par des soldats ukrainiens qui les ont fournies au Washington Post pour examen. Elles dressent le portrait de troupes découragées qui cherchent désespérément à se reposer et s'inquiètent de leur santé et de leur moral après des mois de combat.

Le style similaire dans lequel les 10 lettres ont été écrites suggère que les troupes, fatiguées et découragées, se sont regroupées pour les rédiger. Les lettres ont attiré l'attention des soldats ukrainiens dès leur arrivée à Izyum, que les Russes ont abandonné précipitamment lors de leur retraite, et certaines ont été partagées sur les médias sociaux.

L'authenticité des lettres n'a pas été confirmée par des experts médico-légaux indépendants [...].



On peut dire tout de suite que l'histoire n'a pas beaucoup de sens. Les forces de sécurité russes qui se trouvaient à Izium après les premiers combats appartenaient à la Rosguardia (Rosgvardiya), la Garde nationale de Russie, qui s'apparente davantage à une force de police des frontières, avec quelques tâches supplémentaires. Il y a eu peu de combats à Izium après la fin du mois de mars. Les gardes qui y étaient stationnés étaient régulièrement approvisionnés. Dans ce contexte, ils n'avaient aucune raison de se sentir comme "des troupes découragées, ayant désespérément besoin de repos et préoccupées par leur santé et leur moral".