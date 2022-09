Gates ou l'Allemagne ? Quel est le plus gros contributeur de la réponse de l'OMS à la Covid-19 ? (Brownstone Institute)

Gates ou l'Allemagne ? Qui "possède" la réponse de l'OMS à la Covid-19 ?

Article originel : Gates or Germany? Who “Owns” the WHO’s Covid-19 Response?

Par Robert Kogon*

Browstone Institute

L'idée que Bill Gates est en quelque sorte la force motrice de la réponse de l'OMS au vaccin Covid-19 est très répandue - du moins sur Twitter. Mais cette idée a récemment reçu un soutien inattendu de la part d'une source médiatique grand public : Politico, le service d'information en ligne qui a vu le jour à DC dans les années quatre-vingt, a lancé une édition européenne basée à Bruxelles en partenariat avec le géant allemand des médias Springer en 2015, et a été entièrement racheté par la firme allemande l'année dernière. Citant des sources anonymes et lançant des chiffres de financement astronomiques, mais en grande partie non documentés, une "enquête" massive et sinueuse menée par Politico et le journal allemand phare de Springer, Die Welt, a prétendu montrer que, comme l'ont soupçonné les utilisateurs de Twitter, c'est Bill Gates et son "réseau" d'organisations qui ont "contrôlé" la réponse mondiale au Covid-19, après tout. L'"enquête" de Springer/Politico se concentre en particulier sur l'influence présumée de Gates et de son "réseau" sur l'OMS - comme il se doit, puisque l'OMS a, bien sûr, été le principal vecteur de la réponse mondiale coordonnée à la pandémie de Covid-19. Mais le problème est qu'une abondance d'informations accessibles au public montre clairement que la force motrice de la réponse de l'OMS à la pandémie de la Covid-19 n'est autre que l'Allemagne et que - de manière surprenante au vu de la fureur suscitée par Gates - Gates n'a en fait joué qu'un rôle très mineur. Cela ne devrait pas être surprenant, puisque l'OMS elle-même reconnaît depuis longtemps que "l'Allemagne est le principal soutien de la réponse de l'OMS au COVID-19" (voir ici). Mais puisque cela semble avoir échappé à l'attention, examinons les détails, en commençant par le graphique ci-dessous. Le graphique montre les principaux contributeurs au budget de la réponse de l'OMS au programme Covid-19 pour la première année de la pandémie, en 2020. Le nom officiel du programme est le Plan stratégique de préparation et de réponse (SPRP) de la C19. Le graphique a été généré directement à partir de la base de données de financement du SPRP de l'OMS.

1 - SPRP 2020

Comme on peut le constater, l'Allemagne est de loin le premier contributeur. Sa contribution de 425 millions de dollars représente plus de 30 % du budget effectif total de 1,34 milliard de dollars. Pour mettre cela en perspective, les 80 millions d'habitants de l'Allemagne représentent environ 1 % de la population mondiale totale. La Commission européenne, sous la direction de l'ancienne ministre allemande de la défense Ursula von der Leyen, a été le troisième plus gros contributeur, avec 81 millions de dollars. L'Allemagne et l'UE dominée par l'Allemagne ont donc fourni ensemble 506 millions de dollars, soit plus de 36 % du budget d'intervention du C-19 en 2020. Et où était Bill Gates ? Ou, plus exactement, où était la Fondation Bill & Melinda Gates, qui est effectivement un contributeur important de l'OMS dans d'autres domaines ? Le graphique ci-dessous nous le montre : en 18ème position dans la hiérarchie des financements, deux places derrière le Yémen.

2 - SPRP 2020 - BMGF

La contribution effective de la Fondation Gates, de 14,5 millions de dollars, représentait environ 1 % du budget total. L'Allemagne a fourni un financement environ 30 fois supérieur. L'alliance GAVI, sur laquelle nous reviendrons dans un instant, est encore plus loin dans la liste (30e place avec un peu plus de 7 millions de dollars). Le graphique suivant montre les principaux contributeurs au budget de l'OMS pour la riposte Covid-19 en 2021, deuxième année de la pandémie et première de la vaccination de masse. L'histoire est à peu près la même. L'Allemagne est toujours, et de loin, le premier contributeur, et sa part en pourcentage du budget total est désormais encore plus importante.

3 - SPRP 2021

La contribution allemande de 386 millions de dollars représente près de 40 % du budget effectif. Si l'on additionne les contributions de l'Allemagne et de l'UE, on arrive à près de 497 millions de dollars, soit près de la moitié du budget total. Et où se trouve la Fondation Gates ? Toujours à la 18ème place, maintenant trois places derrière la Guinée-Bissau ! Voir ci-dessous.

La contribution effective de 6 millions de dollars de la Fondation Gates représente à peine 0,5% du budget total ! La contribution de l'Allemagne - 386 millions de dollars pour 6 millions de dollars - n'est pas moins de 64 fois supérieure ! Les chiffres de financement ci-dessus peuvent être consultés sur le site web de l'OMS ici. Notez que le lien atterrit sur l'année de financement actuelle (2022). Vous devez sélectionner l'année de financement souhaitée en haut à gauche pour voir les années précédentes. Sur le graphique de l'année en cours, vous constaterez que l'Allemagne est en passe de rester le premier bailleur de fonds du budget de la riposte Covid, alors que les États-Unis, dont les contributions étaient auparavant relativement maigres, se sont hissés à la 2e place. La Fondation Gates a promis un grand total de 250 000 dollars. La promesse allemande de 352 millions de dollars est littéralement plus de 100 fois supérieure !

Mais attendez un instant. Les observateurs attentifs auront noté la présence relativement importante de GAVI, qui occupe désormais la 5e place avec une contribution effective de 67 millions de dollars, parmi les principaux contributeurs en 2021, et GAVI reste un contributeur majeur en 2022. Ainsi, même si l'Allemagne est de loin le premier contributeur et même si la contribution de la Fondation Gates est dérisoire, l'implication de cette dernière reste importante, notamment via GAVI. L'"enquête" de Springer/Politico inclut GAVI dans le "réseau" d'organisations de Gates, après tout, et à toutes fins utiles, Gates est GAVI. N'est-ce pas ? Eh bien, c'est faux. Il s'agit d'une autre idée fausse très répandue, et sa répétition fréquente sur Twitter ne la rend pas plus vraie. Quel que soit le rôle joué par Gates dans la fondation de l'organisation, GAVI reçoit aujourd'hui la majeure partie de son financement des gouvernements nationaux, et non de sources privées. En particulier, comme le montre le tableau de financement ci-dessous, tiré du propre site web de GAVI, GAVI reçoit en fait plus de fonds de l'Allemagne que de la Fondation Gates dans la période actuelle.

Il est donc manifestement faux d'additionner le financement de la Fondation Gates et celui de GAVI et de considérer la somme comme la contribution globale de Gates, comme ont tendance à le faire de nombreux partisans de la théorie du "Gates propriétaire de l'OMS". En effet, l'"enquête" de Springer/Politico utilise le même stratagème, en incluant 6 milliards de dollars de financement de GAVI dans les 10 milliards de dollars que son "réseau" de quatre ONG aurait consacrés aux "efforts de Covid-19" dans leur ensemble. Plus précisément, l'article affirme que : Depuis le début de la pandémie en 2020, la Fondation Gates, Gavi et le Wellcome Trust ont donné collectivement plus de 1,4 milliard de dollars à l'OMS - un montant nettement supérieur à celui de la plupart des autres États membres officiels, dont les États-Unis et la Commission européenne, selon les données fournies par l'OMS. Cela peut être vrai si l'on inclut l'année de financement en cours. Mais en quoi cela est-il pertinent étant donné que les principaux bailleurs de fonds de GAVI sont précisément ces mêmes États membres de l'OMS ? (Je laisse de côté le fait que la Commission européenne n'est pas, bien sûr, un État membre de l'OMS. Ses contributions, comme celles de la Fondation Gates, sont entièrement volontaires). De plus, l'article de Springer/Politico s'abstient discrètement de mentionner que la contribution de l'Allemagne à l'OMS - Allemagne qui, comme on vient de le noter, est aussi un important contributeur à GAVI - est certainement comparable au chiffre cité et le dépasse même probablement. Selon la base de données des financements publics de l'OMS, la contribution globale de l'Allemagne à l'OMS pour la période de financement 2020-21 s'élève à près de 1,15 milliard de dollars. (Voir ici.) Même en supposant que le chiffre global de Gates + GAVI + Wellcome soit d'une certaine manière pertinent, il est inférieur à ce chiffre, soit environ 1,01 milliard de dollars. (Les chiffres des financements individuels peuvent être consultés sur le site Web de l'OMS ici. Les contributions du Wellcome Trust sont relativement insignifiantes). Voici, au cas où cela présenterait un intérêt, les 5 principaux bailleurs de fonds de l'OMS pour la période 2020-21, tels que présentés sur le site Web de l'OMS.

Mais ces chiffres de financement global ne sont en fait pas pertinents ici. Ce qui est pertinent, ce sont les contributions dédiées au budget de la réponse Covid-19. Étant donné que l'article de Springer/Politico évoque les premiers dans ce contexte, et non les seconds, on peut se demander si les auteurs n'ont pas en fait attribué le financement global de la Fondation Gates à sa prétendue contribution de 1,1 milliard de dollars aux "efforts de la Covid-19". Si tel est le cas, il s'agit d'une erreur monumentale. Comme indiqué ci-dessus, les contributions réelles de la Fondation Gates au budget de l'OMS pour la lutte contre le Covid-19 sont relativement mineures. En incluant l'engagement de cette année, elles s'élèvent à un total d'environ 21 millions de dollars. Pas 1,1 milliard de dollars ! La plus grande partie de la contribution de la Fondation Gates au budget de l'OMS n'a absolument rien à voir avec le Covid-19. Cela peut être facilement vérifié en consultant l'organigramme détaillé disponible sur le site de l'OMS ici. Comme on peut le voir dans le détail ci-dessous du graphique, pour la période 2020-21, près de 65% du financement de la Fondation Gates est plutôt allé à l'éradication de la polio.

En revanche, plus de 70 % de la contribution allemande de 1,15 milliard de dollars ont été consacrés à la riposte Covid-19 (à savoir 811 millions de dollars, comme indiqué ci-dessus). Et si l'on soustrait les 58 millions de dollars de contributions obligatoires de l'Allemagne de sa contribution totale, ce chiffre atteint presque 75 %. Le prétendu exposé de Politico sur le financement de Gates cite un certain Lawrence Gostin de l'université de Georgetown, qui fait remarquer : "Je pense que nous devrions être profondément inquiets. Pour le dire d'une manière très crue, l'argent achète l'influence". Peut-être bien. Mais pourquoi cela devrait-il être moins le cas de l'argent allemand ? Bien sûr, si l'argent ne consistait qu'en des contributions obligatoires, que le pays paie comme condition d'adhésion à l'organisation, alors ce serait effectivement moins le cas ou même pas du tout. Mais il est évident que le financement allemand n'était pas uniquement constitué de contributions obligatoires. Comme on vient de le voir, les contributions obligatoires de l'Allemagne pour la période de financement 2020-21 se sont simplement élevées à 58 millions de dollars. En d'autres termes, 95 % du financement allemand était tout aussi volontaire que le financement Gates. Le graphique circulaire ci-dessous est tiré directement du site Web de l'OMS (ici). La petite tranche vert-jaune représente les contributions obligatoires de l'Allemagne. Tout le reste est volontaire.

Par contributeur

Il est également à noter qu'aucune des contributions volontaires de l'Allemagne n'est une contribution "de base", c'est-à-dire une contribution au budget général de l'OMS, que l'organisation peut utiliser comme bon lui semble. Elles sont toutes affectées à des fins particulières. Les discussions sur le financement de l'OMS sur Twitter et même dans des lieux plus sophistiqués souffrent d'une confusion systématique entre contributions volontaires et contributions privées. Comme le montre clairement l'exemple allemand, les contributions volontaires à l'OMS ne proviennent pas nécessairement de sources privées. En effet, la grande majorité d'entre elles proviennent précisément de sources publiques, c'est-à-dire de gouvernements nationaux ou d'organisations intergouvernementales comme l'UE. Sachant cela, pourquoi devrait-on supposer que les contributions volontaires provenant de sources privées, même de sources caritatives privées, sont en quelque sorte intéressées, alors que les contributions des gouvernements sont désintéressées ? À la lumière des chiffres de financement cités ci-dessus, la question évidente est la suivante : pourquoi l'Allemagne est-elle soudainement devenue le premier contributeur de l'OMS avec l'avènement de la pandémie de Covid-19 et pourquoi a-t-elle été de loin le premier contributeur au budget de l'organisation pour la réponse à la Covid-19 ? Était-ce simplement pour sauver le monde ? Quel intérêt l'Allemagne aurait-elle pu avoir dans la réponse au Covid-19 ? Eh bien, une fois que l'on a réalisé que le soi-disant vaccin "Pfizer" qui a été au centre de cette réponse est en fait la propriété de la société allemande BioNTech et que, comme je l'ai documenté dans mon récent article Brownstone ici, BioNTech gagne beaucoup plus sur les ventes mondiales du vaccin que Pfizer, alors l'intérêt devient évident. En 2021, les revenus de BioNTech sont passés d'à peu près zéro à 19 milliards de dollars, faisant de l'entreprise un moteur majeur de la croissance allemande. BioNTech a réalisé plus de 15 milliards de dollars de bénéfices sur ces 19 milliards de dollars de revenus, ce qui lui confère une marge bénéficiaire avant impôts de près de 80 % ! BioNTech a payé près d'un tiers de ces bénéfices sous forme d'impôt sur les sociétés, faisant ainsi du gouvernement fédéral allemand et de la ville de Mayence (où la société paie des impôts locaux) les principales parties prenantes de la société. En outre, l'Allemagne n'a pas simplement, pour ainsi dire, eu de la chance avec BioNTech. Comme je l'ai détaillé dans mon précédent article Brownstone sur l'histoire de BioNTech et le partenariat BioNTech-Pfizer ici, le gouvernement allemand a été fortement impliqué dans les subventions et la promotion de la société dès le début. En fait, même avant le début ! Le gouvernement allemand a parrainé la fondation même de BioNTech (en 2009) dans le cadre d'un programme de financement "Go-Bio" dont le but explicite était de faire de l'Allemagne un leader dans le domaine des biotechnologies. L'Allemagne a également fourni l'équivalent de 375 millions de dollars de subventions à BioNTech, spécifiquement pour soutenir son vaccin Covid-19.

Ce sont les types de conflits d'intérêts qui feraient rougir un contributeur privé. Mais en tant qu'État membre de l'OMS, l'Allemagne a continué à jouer un rôle de premier plan dans l'élaboration de la réponse de l'OMS à la Covid dans des enceintes dont les contributeurs privés, comme la Fondation Gates, sont exclus. Ainsi, le comité qui a été mis en place dès la mi-2020 pour évaluer la réponse de l'organisation à la pandémie en cours - officiellement connu sous le nom de Comité d'examen du fonctionnement du Règlement sanitaire international pendant COVID-19 - est présidé par nul autre que Lothar Wieler. Wieler est en même temps le président en exercice de l'Institut Robert Koch (RKI) : l'autorité allemande de santé publique qui joue à peu près le même rôle que le CDC américain. Voir, par exemple, la déclaration de Wieler en cette étrange double qualité de président de comité de l'OMS et de président du RKI ici. Lothar Wieler est sans aucun doute le fonctionnaire allemand le plus étroitement lié à la réponse de l'Allemagne au Covid-19. Pour avoir une idée de l'importance du fait que Wieler préside ce comité clé de l'OMS - tout en continuant à occuper son poste clé au sein du gouvernement allemand ! - il suffit d'imaginer, par exemple, Anthony Fauci présidant le même comité tout en restant directeur du NIAID. Le rôle massivement prépondérant de l'Allemagne dans le financement de la réponse de l'OMS au Covid-19 pourrait également contribuer à expliquer certaines décisions majeures, et souvent déroutantes, de l'organisation : comme, par exemple, la décision, en janvier 2020, d'adopter rapidement le protocole PCR notoirement trop sensible conçu par le virologue allemand Christian Drosten comme norme d'excellence pour détecter l'infection par le Covid-19 - garantissant ainsi, en fait, que la maladie obtiendrait le statut de pandémie. Drosten, qui est membre du "Conseil d'experts" qui conseille le gouvernement allemand sur le Covid-19, a reçu en septembre de la même année la plus haute distinction du pays : l'Ordre du mérite ou Bundesverdienstkreuz. Il est directeur du département de virologie et coordinateur de la "santé mondiale" à l'hôpital d'enseignement et de recherche Charité de Berlin. La Charité abrite actuellement le centre de renseignements de l'OMS sur les pandémies et les épidémies, qui a récemment été lancé grâce à un financement de 100 millions de dollars du gouvernement allemand.

Coda : La photo au-dessus du présent article montre le président du RKI, M. Wieler, et le directeur général de l'OMS, M. Tedros Adhanom Ghebreyesus, en train de se donner un coup de coude à l'Institut Robert Koch de Berlin après avoir signé le protocole d'accord qui a donné naissance au "Hub pandémique". * Robert Kogon est un nom de plume pour un journaliste financier largement publié, un traducteur et un chercheur travaillant en Europe. Il écrit sur edv1694.substack.com.