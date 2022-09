Irlande. L'enseignant qui a refusé d'utiliser les pronoms neutres pour un élève transgenre a été emprisonné (Daily Mail)

"J'aime mon école mais je suis ici aujourd'hui parce que je n'appellerais pas un garçon une fille" : L'enseignant qui a refusé d'utiliser les pronoms neutres pour un élève condamne la "folie" alors qu'il est emprisonné en Irlande.

Article originel : 'I love my school but I am here today because I would not call a boy a girl': Teacher who refused to use student's gender-neutral pronouns condemns 'insanity' as he is JAILED in Ireland

Daily Mail

Enoch Burke a été arrêté hier matin pour avoir enfreint une décision de justice.

L'ordonnance lui interdisait d'enseigner ou d'être présent dans son école de Westmeath.

Le litige a commencé en raison de son refus de s'adresser à un élève transgenre en utilisant le terme " ils " plutôt que " il ", comme l'avaient demandé l'élève et ses parents en mai.

Il a ensuite été suspendu et a refusé de rester à l'écart de l'école.

Après le jugement, M. Burke a déclaré : "J'aime mon école, avec sa devise Res Non Verba, des actions pas des mots, mais je suis ici aujourd'hui parce que j'ai dit que je n'appellerais pas un garçon une fille"...