[Vidéo] Israël a attaqué une base de missiles iranienne au Yémen (Richard Silverstein)

Puis les médias arabes ont commencé à rapporter qu'Israël avait attaqué le Yémen (voir vidéo). Le Jerusalem Post a offert un compte rendu complet, bien qu'il n'ait pas mentionné Israël explicitement. Il n'a pas pu le faire car la censure militaire l'a interdit. Cependant, des médias étrangers comme The New Arab et Middle East Eye (pour lesquels je suis un collaborateur) ont attribué la responsabilité à Israël. Aujourd'hui, je peux confirmer, via une source israélienne confidentielle, que ces rapports sont corrects...

